Empresas pernambucanas superam desafios da pandemia com inovação e criatividade

A pandemia do coronavírus está sendo um desafio para a grande maioria das empresas, em todos os setores. Em Pernambuco, algumas delas conseguiram superar o novo cenário com inovações e buscando novas oportunidades no mercado. Entre essas empresas estão a ASA Indústria, com destaque para os produtos de limpeza e alimentação, a Carapitanga, que está inovando no mercado de crustáceos, a Masterboi, a Cimento Forte, a LacTec (empresa de tecnologia), a marca de pneus Magnum Tires, e o empreendimento Moinho Recife, este último promete mudar a cara do Recife Antigo.

Em meio à pandemia, a ASA Indústria lançou produtos e fez contratações para atender a demanda dos consumidores, principalmente nos setores de limpeza e alimentação. Ano passado, lançou nove produtos em cerca de 100 dias. A empresa também redirecionou sua comunicação, investindo mais nas mídias digitais e promovendo ações que incentivem o distanciamento social e a solidariedade. “Sempre respeitando as necessidades dos consumidores, sentimos que era o momento para aproveitar as novas oportunidades, percebemos que houve uma velocidade maior de consumo, principalmente nos setores de alimentos e limpeza”, diz Wagner Mendes, diretor de marketing da ASA.

Aproveitando as oportunidades do mercado, a marca Carapitanga inovou com o lançamento de um produto inédito no Brasil: o camarão embalado em atmosfera controlada, o que permite que ele chegue fresco às mesas dos consumidores, sem passar por congelamento. Os novos produtos fazem parte da ampliação do portfólio da empresa, que, além de abastecer restaurantes, centros de compras e similares, quer atingir também o consumidor final. “Além dessas novidades, agora também oferecemos opções de embalagens individuais, com 200 e 400 gramas, de peixes e camarão. Também estamos ampliando o galpão e vamos aumentar a linha de pescado, com mais variedades e embalagens mais fracionadas”, destaca Pedro Duque, sócio diretor da Carapitanga.

Também do ramo de alimentos, a Masterboi se destaca no mercado. Com o preço da carne em alta e de olho nas exportações, a marca pernambucana está ampliando os investimentos com a implantação de um frigorífico industrial e um abatedouro no município de Canhotinho, Agreste Meridional. Estão sendo investidos R$ 112 milhões. Em atividade plena, a nova unidade, que ficará numa área de 110 hectares, terá capacidade de abater 500 bois e processar 250 toneladas de carne por dia, de bois, suínos, caprinos e ovinos. “Também já vamos nascer habilitados para exportar. Além do investimento nesse moderno frigorífico industrial aqui em Pernambuco, o nosso plano de investimentos prevê crescimento orgânico da unidade do Pará”, explica o diretor administrativo da Masterboi, Miguel Zaidan.

Já a empresa pernambucana LacTec, do Grupo Luiz Alberto Carneiro, inova no mercado tecnológico de iluminação a LED. A marca trabalha com tecnologia da iluminação desenvolvendo projetos inovadores para energia renovável, utilizando o LED, que é considerado uma verdadeira revolução em eficiência energética. Eficácia, segurança ambiental, baixa manutenção e alta qualidade são alguns benefícios deste novo desenvolvimento de mercado, além de ser 100% reciclável, pois não possui arsênico, chumbo, mercúrio ou qualquer outro gás nocivo.

Quem também está inovando é o projeto Moinho Recife Business & Life, que fica no Bairro do Recife Antigo e iniciou as obras. A empresa Revitalis, formada pela família Moura (Grupo Moura) e membros das famílias Tavares de Melo, Petribú e Paes Mendonça, está investindo R$ 80 milhões na primeira parte do projeto, já em andamento e com conclusão prevista para o início do segundo semestre de 2022. Nesta primeira etapa serão gerados 450 empregos diretos.

O projeto prevê espaços empresariais, de moradia, e lazer e está sendo desenvolvido no antigo Moinho Recife, transformando a estrutura da antiga empresa, que estava desativada. As obras da segunda etapa, envolvendo os residenciais, serão iniciadas em 2022, com prazo de três anos para a conclusão.

De olho na volta do crescimento do setor de construção civil, a empresa Cimento Forte, estrategicamente instalada dentro do Complexo Industrial Portuário de Suape, garante uma distribuição ágil e eficiente, utilizando as diferentes vias de escoamento e transporte que servem à logística do porto. Para dar força às vendas, o Cimento Forte também investe em campanhas publicitárias e material de apoio aos pontos de venda. O Cimento Forte está presente em quase todos os estados do Norte e Nordeste, oferecendo o mais alto padrão de qualidade. A marca é formada pela participação societária do grupo pernambucano ASA Indústria, com mais de 20 anos de história e presente em todo o Brasil.

Maior importadora e distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil, a Magnum Tires investe constantemente em tecnologia visando atender aos diversos canais de venda em todo o Brasil, procurando simplificar os processos para oferecer os melhores produtos. Nascida em Pernambuco, com sede no município de Jaboatão dos Guararapes, ocupa uma área de 25.000 metros quadrados com 17 docas para carga e descarga de mercadorias. A Magnum Tires conta com mais de 450 colaboradores e representantes em todo Brasil. Em Pernambuco são empregadas cerca de 180 pessoas de forma direta. Sua carteira de clientes ativos possui cerca de 9.000 clientes ativos.

