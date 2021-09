Estudantes de Telha voltam aulas presenciais de forma híbrida

A Prefeitura de Telha, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), dá início as aulas do segundo semestre em toda a rede municipal de ensino de forma presencial. O retorno aconteceu nessa terça-feira, dia 14 de setembro, e está sendo realizada de forma híbrida, onde cerda de 50% dos estudantes estarão nas salas e os demais 50% estarão na modalidade remota, através da internet, para manter um distanciamento seguro. Todos farão rodízio, por períodos, para que as atividades tenham total funcionalidade.

O secretário responsável pela Pasta, Paulo Sérgio, afirmou que essa metodologia já vem sendo aplicada em outros municípios e tem dado certo. “Após avaliarmos com bastante cautela, optamos pelo ensino híbrido para dar maior segurança tanto à comunidade estudantil, como ao corpo docente e demais servidores da Educação, além disso, fazemos questão de seguir os protocolos de segurança sanitária com rigidez, inclusive, a SEMEC criou seu próprio protocolo de segurança”, assegurou.

Todas as unidades de ensino de Telha foram adequadas e estão preparadas para receber os estudantes. Foi disponibilizado pela SEMEC tapetes umedecidos e secos nas portas de entrada; borrifadores com álcool 70% nas salas de aula; termômetros para aferição de temperatura corporal; sabão líquidos nos banheiros e lavatórios; totens em locais diversos, também com álcool 70%; além da obrigatoriedade do uso de máscara, entre outros utensílios que ajudarão a combater o coronavírus.

O secretário pede a colaboração dos pais e alunos. “São com estas medidas que iremos combater o vírus, mas é preciso que todos se fiscalizem e sigam as medidas da maneira correta. Também conto com o empenho da minha equipe e peço a todos dedicação no trabalho realizado na Educação de Telha. Nossas unidades estão em boas condições, basta agora cada um fazer a sua parte. Estou confiante que tudo dará certo”, reforçou Paulo.

TDantas Comunicação