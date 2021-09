Itabaiana vacinará adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades

O município também vacinará as gestantes, puérperas e lactantes de 12 a 17 anos e os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, vacinará nesta quarta-feira (15), os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades. A vacinação ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Francisco Vilobaldo (Chico do Cantagalo) das 08h às 16h.

O município também vacinará as gestantes, puérperas e lactantes de 12 a 17 anos e os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.. A vigilância epidemiológica orienta que já está aplicando a Segunda dose Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer (com aprazamento até dia 18/09) e Coronavac (conforme agendamento no cartão de vacina).

Para o prefeito Adailton Sousa, o avanço é resultado do comprometimento dos profissionais de saúde, “quero aqui agradecer a todos os nossos profissionais de saúde que tem se doado diariamente desde o início desta Pandemia Não tenho dúvidas que eles são os verdadeiros responsáveis por esse avanço no nosso plano municipal de imunização”, parabenizou o prefeito.

Até o momento, o município já vacinou 63.163 pessoas com a primeira dose e 2.430 pessoas com dose única. Deste modo, o município já vacinou 65.593 pessoas, ou seja, 68,23% da população.

Por Leonan Leal