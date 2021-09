Mandato Ativo: Janier busca ações segurança do Sul e Sertão

Desde o início do mandato, a deputada estadual Janier Mota (PL) vem se empenhando para levar benefícios para o Sul e Sertão Sergipano. Por isso, nesta terça-feira, 15, a parlamentar se reuniu com o delegado João Eloy, gestor da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para tratar de ações para o fortalecimento do policiamento nas duas regiões de Sergipe.

Acompanhada pelo prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho, e pelo deputado estadual Jairo de Glória – conterrâneo do Sertão –, Janier Mota tratou junto com o secretário da SSP sobre a instalação de uma unidade do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) em Itabaianinha; funcionamento do Posto da Caatinga, no Povoado Vaca Serrada, na cidade de Porto da Folha; e implantação do Complexo de Segurança, em Nossa Senhora da Glória.

“Me empenho muito para destinar ações de melhorias nas áreas da saúde, educação para os moradores do nosso Sul e Sertão e não é diferente com a segurança. A segurança em nosso Estado, graças a Deus, se fortaleceu nos últimos anos, com diminuição do índice de criminalidade, e tende a evoluir mais ainda com a instalação do Gati em Itabaianinha e do Complexo de Segurança em Glória”, ressalta Janier Mota.

Complexo de Segurança

Segundo a parlamentar, João Eloy ouviu atentamente as demandas e repassou informações importantes. “Ele nos informou que a SSP está aguardando a conclusão do projeto de construção do Complexo de Segurança em Glória. Essa obra será um marco para a segurança de toda Região do Sertão e se trata de outro grande pedido do nosso mandato sendo atendido”, informa Janier Mota.

O Complexo de Segurança Pública em Glória unificará num único lugar os serviços da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria Geral de Perícias, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal.

Em solenidade na cidade, nesta última sexta-feira, 10, o governador Belivaldo Chagas anunciou que já havia autorizado a realização do projeto para a construção do complexo. A meta do chefe do executivo é dar ordem de serviço para a construção do espaço no primeiro semestre de 2022.

Gati em Itabaianinha

Com relação à segurança no Sul, na reunião na SSP, ficou acordado que Janier Mota buscará apoio da bancada sergipana (deputados e senadores) para que um prédio que atualmente pertence ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) seja disponibilizado para a Secretaria de Segurança para abrigar a unidade do Gati em Itabaianinha.

“O Grupo de Ações Táticas em Itabaianinha contemplará não somente os cidadãos itabaianinhenses, como também os moradores de todas as cidades da nossa Região Sul”, enfatiza a deputada estadual.

Fonte e foto assessoria