Mutirão ajudará MEIs a renegociarem dívidas junto ao Fisco

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) terão uma grande oportunidade para regularizar sua situação junto ao Fisco e evitar futuros problemas. A partir desta quarta-feira, 15, será realizado um mutirão de atendimento onde os empreendedores receberão orientações e poderão renegociar.

A ação é uma iniciativa do Sebrae junto a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). A intenção é ajudar os empreendedores que estão em dificuldade e precisam regularizar a situação antes do prazo dado pela Receita Federal.

O mutirão será realizado até o dia 30 de setembro, último dia do prazo dando pela Receita Federal para a quitação e parcelamento das dívidas. Vale lembrar que os débitos com a Receita podem ocasionar multas e até o cancelamento do CNPJ.

Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Acese, no Centro de Aracaju, e na CDL, no São José. Já no Sebrae, o atendimento acontecerá das 7h às 13h. É preciso fazer agendamento prévio através do número 0800 570 0800.

No mutirão também serão dadas orientações para aqueles que ainda não emitiram a Declaração Anual de Faturamento. Segundo Marco Pinheiro, presidente da Acese, oportunizar acordos para esses empreendedores pode salvar milhares de negócios no Estado.

“Estamos falando de cerca de 39 mil empreendedores inadimplentes em Sergipe. Vários motivos podem ter causado isso, sendo que a crise provocada pelo coronavírus certamente está entre eles. É importante que a gente possa dar essa contribuição para que esses MEIs sobrevivam”, assegurou.

