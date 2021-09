Patrulha Canina é a atração do RioMar Aracaju para as crianças

Evento licenciado Nickelodeon desembarca no RioMar Aracaju com atrações e aventuras gratuitas para a criançada

Em um cenário exclusivo da Cidade Baía da Aventura os ‘aumiguinhos’ mais queridos da garotada aportam no RioMar Aracaju! No dia 17 de setembro, a Patrulha Canina chega ao mall trazendo atrações imperdíveis para os fãs dos heróicos filhotinhos!

O evento licenciado Nickelodeon chega para animar a galerinha de 3 a 12 anos e segue até 24 de outubro, brindando os pequenos com uma diversão animal no mês comemorativo às crianças. Instalada na Praça de Eventos Rio, a Cidade Baía da Aventura convida a garotada a entrar no mundo mágico da Patrulha Canina e viver inesquecíveis aventuras.

No espaço, os pequenos vão passar por várias estações como o playground, que é o ponto de encontro dos personagens, entrar e conhecer a prefeitura da cidade, ir até a padaria e brincar na cama de gato, visitar a usina elétrica e vestir as roupas dos amigos da Patrulha utilizando a realidade virtual.

Além disso, os pequenos poderão curtir jogos com simulador de voo, brincar de encanador, aproveitar o tobogã na torre e tirar fotos no Picture Spot com os personagens Chase, Zuma, Marsahll e Everest. Cada sessão tem capacidade máxima para 20 pequenos aventureiros e duração de 20 minutos*. Durante esse tempo, a presença de um responsável é obrigatória.

A diversão é gratuita, mediante cadastro no RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais. O valor arrecadado será revertido para as ONGs Adasfa, Anjos, Bicho no Campus e Canto Animal, que acolhem animais em situação de abandono e maus-tratos e lutam pelos direitos de cães e gatos.

*informações podem ser alteradas sem prévio aviso.

Serviço

O quê? Evento licenciado Nickelodeon ‘Patrulha Canina’

Quando? De 17 de setembro a 24 de outubro.

Onde? Praça de Eventos Rio – RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito. A entrada no evento será mediante ao cadastro no RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais. Todo valor arrecadado será revertido para as ONGs Adasfa, Anjos, Bicho no Campus e Canto Animal.

Classificação etária? Crianças de 3 a 12 anos.

Horário de funcionamento? De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 21h

Fonte foto assessoria