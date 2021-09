Polícia localiza e prende um homem suspeito de roubar veículo escolar no Conjunto João Alves

Um homem suspeito de roubar um veículo escolar no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, na manhã desta quarta-feira (15), foi localizado no município de Capela cerca de três horas após a ocorrência.

Ele foi preso e identificado como José Lucas Silva dos Santos e já havia sido preso em 2017 por roubo.

As primeiras informações davam conta de que um homem armado roubou o veículo escolar no conjunto João Alves e fugiu em direção à avenida principal, nas proximidades da Caixa Econômica Federal.

Por volta das 9h40, a polícia informou que o veículo foi encontrado também em Capela por agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Grupamento Tático Aéreo e da Polícia Militar.

Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma criança havia sido levada dentro do veículo, mas voltou atrás. A garota, na verdade, já estava na sala de aula quando o criminoso abordou a motorista. “As primeiras informações recebidas pelos policiais através da condutora do veículo é que uma criança estava na parte de trás do carro, mas com o passar da ocorrência, a polícia descobriu que a possível vítima estava em sala de aula, na escola”.