Promotor de Justiça Dr. Peterson Almeida Barbosa do MPSE passará a compor a Abradep

O Promotor de Justiça do MP-SE Dr. Peterson Almeida Barbosa teve seu currículo, produção acadêmica e experiência na área aprovados, após rigorosa seleção, para compor a ABRADEP – Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.

Trata-se da mais bem conceituada Academia a promover o estudo, o debate e a difusão de temas relacionados ao Direito Eleitoral e sua interseção com a política, por meio de um debate equilibrado e qualificado comprometido academicamente com a defesa do Estado Democrático de Direito, pautado no respeito à pluralidade de ideias.

Primeiro membro do Parquet a integrar o seleto rol, composto por apenas 230 membros distribuídos no território nacional, disse o Dr. Peterson Almeida estar a um só tempo orgulhoso e ciente de sua responsabilidade.

O Promotor sergipano é Mestre em Direitos Humanos na área de concentração Democracia, especialista em Direito Eleitoral, fundador da Coordenadoria Eleitoral do MP-SE, integrante do corpo docente (Direito Eleitoral) da Escola Superior do MP-SE, Coordenador de Direito Eleitoral do Lege Institute (RJ), autor de livros e publicações na mencionada área.

Sobre a posse dos novos membros da Abradep, a mesma será divulgada posteriormente no site da Academia.

