Representante do Governo participa do Fórum Nacional de Secretários de Esportes

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, participa do evento, onde serão debatidos e aprovados temas de abrangência do desporto nacional e gestão esportiva

Representando o Governo do Estado, a superintendente especial de Esportes do Estado de Sergipe, Mariana Dantas, encontra-se em Brasília onde participará, nos dias 14 e 15 deste mês, de importantes reuniões, na busca de melhoria, benefícios, desenvolvimento e representatividade do esporte sergipano e do esporte nacional. Na oportunidade, serão debatidos e aprovados temas de abrangência do desporto nacional e gestão esportiva.

Esta VII Reunião do Fórum de Secretários Estaduais de Esportes torna-se muito importante, pois será a primeira reunião presencial do colegiado, depois de mais de um ano, observando os cuidados com o período de pandemia. Durante esse período, as reuniões aconteciam de forma virtual.

Agenda

Nesta terça-feira (14), a superintendente Mariana Dantas participa da reunião do VII Fórum Nacional dos Secretários de Estado, da qual é vice-presidente. Na quarta-feira (15) a reunião será no Plenário 11, do anexo II, da Câmara dos Deputados, na Comissão Especial constituída para promover modificações na Lei Pelé.

Da agenda do VII Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes, constam, a partir das 14h desta terça-feira, além da leitura e aprovação da Nova Redação do Estatuto Social, a pré-candidatura, eleição e posse da nova diretoria. Na gestão atual que teve mandato de dois anos, a sergipana Mariana Dantas ocupou com brilhantismo o cargo de vice-presidente, representando muito bem o Estado de Sergipe no colegiado.

As inscrições de candidaturas para os candidatos às vagas para o biênio 2021/23, acontece momentos antes da votação. Logo após acontecem a eleição e posse. Atualmente, a presidência do grupo é exercida por Aildo Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo e a sergipana Marina Dantas é a vice-presidente.

Lei Pelé

Na Comissão de Esportes, em audiência pública, sob a coordenação dos deputados federais Felipe Carreras e Celina Leão, os secretários estaduais de esportes estarão debatendo o “Financiamento da União para o Esporte nos Estados”, bem como o Projeto de Lei (PL) n° 1153 de 2019, que altera a Lei n° 9615, de 24 de março de 1998, conhecida como “Lei Pelé”.

Mariana Dantas revelou que essas reuniões são uma boa oportunidade para os secretários captarem recursos a fim de desenvolverem ações em seus respectivos estados.

“Será uma boa oportunidade para os secretários estaduais de esportes articularem, juntamente com os deputados federais e a Secretaria Nacional de Esportes, ações que possam beneficiar o esporte em todo o Brasil e, logicamente, pensando também no nosso estado”, revelou Mariana Dantas.

Ainda na capital federal, Mariana Dantas participará do lançamento do Programa Jovem Candango. A iniciativa é da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) com vistas a promover a formação técnico-profissional dos 1.800 jovens inscritos no projeto.

Ainda segundo a superintendente Mariana Dantas, o Fórum Nacional de Esportes é uma oportunidade para compartilhamento de experiências das 27 Unidades Federativas e para articulação de ações em conjunto na área.

fonte e foto assessoria