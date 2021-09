Santana do São Francisco reinaugura mirante e 8ª inauguração

A Prefeitura de Santana do São Francisco atingiu uma marca expressiva nos nove primeiros meses de gestão do prefeito Ricardo Roriz ao chegar à oitava obra inaugurada neste período. A última inauguração ocorreu durante o fim de semana, quando o Mirante Eronildes Gomes do Sacramento foi reinaugurado após passar por ampliação e modernização em toda a sua estrutura.

Para Ricardo Roriz, que foi responsável pela Ordem de Serviço de construção do espaço enquanto prefeito em 2009, a obra revela a importância que o Turismo possui para a visão de gestão apresentada pelo município de Santana do São Francisco.

“Nós construímos [O Mirante] e a gestão anterior não deu manutenção durante os últimos oito e nove anos, deixando esse espaço ‘se acabar’. Mas nós fizemos de novo e ainda deixamos mais bonito que antes, com recursos próprios, com dinheiro do povo de Santana”, argumentou.

Durante a última semana, o prefeito deu continuidade a agenda de obras e assinou mais duas ordens de serviço para reforma da quadra do Conjunto Cohab e para a pavimentação da Rua Bela Vista, conhecida popularmente como “Ninho da Serpente”.

Além disso, a solenidade também foi responsável pelo lançamento oficial do projeto Santana Pela Vida, iniciativa da gestão de Santana com a coordenação voluntária da psicóloga e primeira-dama Renata Roriz.

“Estamos dando prosseguimento a um momento de reconstrução deste belo município, que infelizmente esteve entregue à própria sorte nos últimos anos. Agora, vivemos um novo momento, de muita disposição e de trabalho intenso. Os resultados estão sendo colhidos e ainda aparecerão na proporção que esse povo merece”, concluiu o prefeito.

por Innuve Comunicação