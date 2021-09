STJD concede liminar liberando parcialmente  público em jogos do Confiança

O Confiança obteve nesta terça-feira (14), uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em que a entidade atendeu parcialmente ao pedido do clube para a liberação de 30% do público em seus jogos na Série B.

A decisão do presidente do STJD, Otávio Noronha, é válida para os municípios que permitem a participação dos torcedores e desde que sejam observadas as exigências e limitações impostas.

O assunto deverá ser discutido pelo Governo do Estado junto ao Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

Foto Guilherme Fraga