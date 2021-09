Tobias Barreto recebe agência do Santander, que está em acelerada expansão em Sergipe

Banco adotará protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários, como vem fazendo em seus pontos de atendimento

Localizada em uma posição estratégica, na divisa entre Sergipe e Bahia, Tobias Barreto se consolidou como uma importante cidade-polo, devido à concentração de serviços privados e públicos e a tradicional vocação para a indústria têxtil, um carro-chefe da sua economia. A Capital do Vale do Rio Real, como é conhecida, recebe, a partir desta quinta-feira, dia 16, às 9h, sua primeira agência do Santander Brasil, mais um reforço para retroalimentar essa cadeia de desenvolvimento regional.

A nova loja fica localizada na Avenida 7 de Junho, nº 466, Centro, e se soma a de Nossa Senhora da Glória, inaugurada no dia 15, no movimento de expansão da rede do Santander em Sergipe. O Banco vai crescer sua operação física no estado em 85,7% ao fim de 2021, comparado ao mesmo período de 2020.

Ambas as lojas chegam com uma novidade. Serão as primeiras do interior do estado com modelo de terminais de autoatendimento com caixas eletrônicos com depósitos instantâneos, que permite a operação sem precisar de envelope, e o valor é creditado na mesma hora. Outro benefício é a aceleração da operação, pois os valores depositados se transformam em cédulas para saques posteriores dos correntistas.

“Estamos chegando a Tobias Barreto trazendo tecnologia e um leque de produtos e serviços que vai poder agregar ao desenvolvimento dos tobienses, como também da população da região, já que a cidade tem um poder de influência com abrangência de cerca de 300 mil habitantes nos municípios circunvizinhos de Sergipe e da Bahia”, diz Thiago Mendonça, superintendente executivo da Rede Base do Santander Brasil.

A nova loja do Santander conta com uma equipe com conhecimento sobre o mercado e das excelentes oportunidades na região. “Estamos preparados para corresponder às demandas do polo têxtil de Tobias Barreto, com sua tradicional confecção de artigos de cama, mesa e banho e as demais atividades que se desenvolvem a partir dele, direta ou indiretamente, como um forte comércio varejista. Além do setor de cerâmica e pinturas, rendas e bordados com uma fama que ultrapassa as divisas sergipanas. Estamos ainda atentos a outras potencialidades, como a pecuária, com a criação de gado de corte e a produção de leite”, destaca Thiago.

Na agência de Tobias Barreto haverá oferta de produtos e serviços bancários desde os mais simples – como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos –, até os mais estruturados – operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Outro produto de forte apelo é o CDC Solar, para adoção de energia limpa, seja nos seus negócios ou na própria residência do cliente, com previsão de quase zerar sua conta mensal a médio prazo.

“São inúmeras soluções inovadoras para quem necessita de crédito e ou pretende realizar investimentos. Observamos, por exemplo, uma oportunidade para apresentar as soluções da Getnet de meios de pagamento, como maquininhas, o Link Getpay (link de pagamento, que pode ser compartilhado pelo celular, sem a necessidade de o lojista ter máquina de cartões), uma plataforma para construir loja virtual e serviços de gestão financeira que podem ajudar os microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte da região. Temos ainda o microcrédito do Prospera, com oferta de valor que contempla seguro, conta corrente e a própria máquina da Getnet”, diz Thiago.

A agência adotará todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários. Das 9h às 10h, atenderá de forma exclusiva idosos, gestantes, beneficiários do INSS e portadores de deficiência e, das 10h às 14h, os demais públicos. Também haverá o escalonamento de acesso de clientes, conforme o tamanho da unidade. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.

