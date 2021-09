Van escolar é sequestrada e menina de 13 anos é levada como refém em Nossa Senhora do Socorro

Uma Van escolar foi sequestrada por um homem armado com uma faca e em seguida levou uma criança no Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o fato foi registrado por volta das 08:30h quando a proprietária da Van foi retirada do veículo e a criança levada pelo elemento.

A vítima, uma menina de 13 anos estava na Van escolar, que foi interceptada pelos criminosos armados na porta de um estabelecimento de ensino.

O caso foi notificado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Investigadores da Polícia Civil também já atuam para elucidar o crime.

Foto ilustração