Variante Delta: Secretária reforça a necessidade das medidas de proteção e vacinação

Após a confirmação do primeiro caso da variante Delta da Cavid-19 em Sergipe na terça, 14, a secretária da saúde, Mércia Feitosa, falou sobre a importância de manter os cuidados como uso de máscara e evitar aglomerações, mas enfatizou a necessidade de vacinar a população.

“Nós recebemos o relatório da Fiocruz e, no elenco de mais de trinta amostras, tivemos uma amostra positiva da variante Delta. Nós temos duas situações que são fundamentais. O uso das medidas sanitárias e a vacinação. Não estamos numa bolha e há quatro meses a variante Delta circula no Brasil, mas, nesse momento, a gente tem ferramentas para evitar a propagação da variante em Sergipe”, disse.

A amostra foi coletada no dia 31 de julho. A paciente buscou um hospital particular da capital apresentando sintomas gripais leves, evoluindo de forma satisfatória, sem complicações. Por ter relatado contato com filho que tinha histórico de viagem recente para o Rio de Janeiro, ela teve a amostra coletada e enviada ao laboratório.

A Secretaria de Saúde, através do Laboratório Central, segue realizando a vigilância laboratorial dos casos Covid-19 para detectar a presença de variantes de interesse no estado. Essa vigilância possibilita identificar precocemente os casos, orientar corretamente o isolamento de pacientes e reconhecer cedo uma possível transmissão de linhagens de interesse.

Mércia Feitosa destacou a necessidade de que a população complete seu ciclo vacinal. “Quem não recebeu a primeira dose, vá às unidades de saúde. Nós temos vacinas. A pessoa tem que assumir esse compromisso com si próprio, com a sua saúde. Nós estamos observando redução de internações e óbitos. Isso já é o resultado positivo da vacinação”, disse.

De acordo com o último boletim epidemiológico, 65,22% da população sergipana já tomou a primeira dose da vacina e 30,79% está com a imunização completa. A secretária de saúde enfatizou o trabalho de vigilância epidemiológica realizado pela SES. “Diariamente a gente acompanha a evolução da vacinação nos municípios sergipanos. Observamos que há um número elevado de faltosos para a segunda dose. Orientamos os municípios a fazer esse resgate, de pessoa a pessoa, para que o estado tenha uma cobertura vacinal homogênea, ou seja, todos os municípios devem alcançar a cobertura ideal”, enfatizou.

Com relação ao acompanhamento da variante Delta em Sergipe, Mércia Feitosa, disse que a SES vai intensificar a vigilância epidemiológica e destaca a importância da testagem no monitoramento da Covid-19. “É através da testagem que a gente envia amostras para a Fiocruz fazer o sequenciamento genômico. Mas, a vacinação é a principal barreira de proteção contra a doença”, finalizou.

Informações e foto SES