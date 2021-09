Prefeitos de Estância, Amparo e Ilha das Flores reforçam apoio a Fábio Mitidieri

Faltando pouco mais de um ano para o pleito de 2022, alguns prefeitos de Sergipe já não escondem sua preferência eleitoral na disputa para o governo. É o caso do prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), que destaca o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como opção viável ano que vem. Fábio já demonstrou que intenção em concorrer ao mandato pelo agrupamento da situação, sucedendo o atual governador Belivaldo Chagas.

“Fábio é um político que conhece Sergipe. Não ajuda somente Estância através do seu mandato, mas todo o Estado. É um jovem, é verdade, mas maduro e com experiência suficiente para gerir o governo com responsabilidade, compromisso e focado na atração dos investimentos necessários para vencer a crise. Tem todo o meu apoio”, frisou.

Outro prefeito que também afirma publicamente seu apoio a Fábio Mitidieri é o de Amparo de São Francisco, Franklin Freire (PSC). Reeleito em 2020, o gestor reforça o compromisso do deputado federal com o desenvolvimento regional de Sergipe. “Fábio não é um político de gabinete. É de rua, é daqueles que ouvem as lideranças regionais e a população. E o bom político é aquele que sabe ouvir e acolher as demandas da sua gente. Esse é o perfil que queremos de um gestor”, disse o prefeito.

Eleito em 2020 para o primeiro mandato, o prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins (PSC), também é um dos entusiastas com a pré-candidatura de Fábio Mitidieri. Gestor de um município do Baixo São Francisco, região com grande potencial na agricultura e turístico, Martins defende o nome de Fábio Mitidieri por entender que ele conhece Sergipe como ninguém, e sabe dos desafios que o Estado enfrenta e enfrentará nos próximos anos.

“Fábio é um político presente, atento. Seja em Brasília ou aqui no Estado, nunca se furtou em nos receber, em facilitar parcerias para Ilha das Flores. E isso desde a gestão de Christiano Cavalcante. É um amigo da nossa cidade e tenho certeza que será um governador compromissado com os municípios sergipanos, pois conhece cada realidade”, destacou Robson Martins.