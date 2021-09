Após reunião do Comitê Científico, Belivaldo libera presença de público nos estádios, seguindo toda a orientação sanitária

O governador Belivaldo Chagas, após reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), nesta quinta-feira (16), com a participação do representante da Federação Sergipana de Futebol, Luiz Santana, e dos presidentes Ernan Senna (Sergipe), Hyago França (Confiança) e Wilson Mendonça (Itabaiana), decidiu pela liberação do público no estádios em jogos de futebol profissional, seguindo alguns requisitos obrigatórios.

A decisão se dá pela avaliação do cenário epidemiológico do Estado, atualmente há 6 dias sem registrar mortes pela Covid-19, além do baixo índice de ocupação de leitos, contágio e queda nos casos. O jogo entre Confiança e Sampaio Corrêa pela série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Batistão, será um evento-teste para estas medidas. A liberação é para todos os campeonatos organizados pela CBF no estado, mas até agora apenas o Confiança conseguiu liminar no STJD para ter torcida no estádio.

A venda de ingressos deve se dar prioritariamente por meio eletrônico. O limite de público tem que ser de até 20% da capacidade do estádio, e caso este seja dividido por setores, cada um deve obedecer também aos 20%. Apenas poderão ingressar quem tenha recebido a 1ª e a 2ª dose ou a dose única do imunizante contra a Covid-19, ou que apresentem teste antígeno/RT-PCR negativo realizado com o máximo 72h de antecedência. Além de documento oficial com foto, é necessária comprovação pelo cartão ou aplicativo ConecteSUS, se for pela vacinação, ou teste negativo.

Os acessos devem ser organizados para evitar a aglomerações, sendo que todos os portões devem ser fechados até 1h antes do início da partida. O torcedor deve permanecer prioritariamente sentado, com distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas ou grupos de coabitantes de até 4 indivíduos. Com exceção dos técnicos, os atletas em campo e a equipe de arbitragem, o uso de máscaras é obrigatório, incluindo atletas nos vestiários e bancos de reservas, profissionais de imprensa, saúde, segurança e outros.

Segue proibida a torcida visitante, a venda de alimentos e bebidas no estádio e aglomeração nas imediações.