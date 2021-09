Aracaju avança na imunização contra covid e vacina mais 6.760 pessoas nesta quarta, 15

A campanha de vacinação contra covid-19 realizada pela Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), chegou, nesta quarta-feira, 15, à marca de 81,38% da população vacinada, o que quer dizer que 463.800 pessoas, da população total da capital sergipana, já receberam, pelo menos, uma dose do imunizante contra a doença causada pelo Sars-CoV-2.

Atualmente, a campanha atende adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, sem comorbidades com 17 anos, gestantes, puérperas e lactantes, além de aplicar a segunda e terceira doses de acordo com os intervalos necessários para cada ciclo.

Somente no dia de hoje, mais 6.760 pessoas foram vacinadas. No balanço do dia, 909 pessoas receberam a primeira dose, 5.687 foram vacinadas com a segunda e outras 164 pessoas idosas receberam a dose de reforço, que está sendo administrada para quem recebeu a D2 até 31 de março.

Com os números desta quarta, Aracaju aumenta as chances de maior controle do vírus, no entanto, todas as medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização constante das mãos, uso do álcool em gel e distanciamento social seguem vigorando (mesmo para aqueles que completaram o ciclo vacinal), enquanto o vírus estiver em circulação, como ocorre, no momento.

Primeira dose

Os adolescentes com 17 anos têm até a próxima sexta-feira, 17, para receber sua primeira dose, que está nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também está disponível no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante código de validação cadastral. Para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Segundo o novo cronograma, definido pela Secretaria Municipal da Saúde, os adolescentes de 16 anos terão desta quinta-feira, 16, até o próximo dia 23 para receber a primeira dose da vacina. Quem optar pelo drive-thru da Sementeira deverá se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo. No local, a vacinação acontece das 8h às 17h.

Já nos sete pontos fixos, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome dos pais. São estes: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA). Nos pontos, a imunização ocorre das 8h às 16h.

Repescagem

Já a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose também tem acesso à vacina exclusivamente no ponto montado no Auditório Antônio Vieira Neto, bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h. Não é necessário se cadastrar, bastando apenas levar documento de identificação com foto e CPF e comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada.

Segunda dose

Atento ao calendário de vacinação, o senhor Aureo Freitas, 48 anos, já garantiu sua D2 da Pfizer. “As duas doses completam o esquema vacinal e contribuem para a manutenção da vida, das famílias, o bem estar de todos nós. A imunização é importante por isso, por nos ajudar a dar continuidade ao ciclo de nossas vidas, mantendo os cuidados necessários, como o uso da máscara que é tão essencial”, salientou.

Está apto a receber a segunda dose de Pfizer quem está com data prevista para até 30 de setembro. A dose dois de Pfizer está disponível no drive do Parque da Sementeira e no drive do 28 BC, das 8h às 17h (não precisa apresentar código); Igreja Universal, UBS Santa Terezinha; Uninassau (Siqueira Campos); Unit (Farolândia); e Estação Cidadania, todos os dias, das 8h às 16h.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 22 de setembro, já pode procurar um dos pontos de vacinação: Externato São Francisco (Suíssa), Igreja Universal (Terminal Dia), Unit (Farolândia), e UBSs Roberto Paixão (17 de março), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já a segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Vieira Neto, bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h. Mesmo local de primeira dose das gestantes, puérperas e lactantes (com código).

Foto Sérgio Silva