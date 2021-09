Banese Card lança cartão exclusivo para os advogados de Sergipe

Advogados com situação ativa na OAB-SE poderão solicitar o cartão Banese Card OAB Elo Nanquim, e terão vantagens exclusivas ao aderirem a diversos produtos do Grupo Banese

Advogados registrados junto à seccional Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e que estejam com situação ativa na entidade, terão acesso a uma série de vantagens oferecidas pelo Grupo Banese e poderão solicitar o novo cartão Banese Card OAB Elo Nanquim. As novidades são fruto da parceria firmada entre a SEAC e a OAB-SE, lançada na última segunda-feira (13). Essa é a primeira parceria do Banese Card com uma entidade de classe para emissão do cartão Elo Nanquim exclusivo, iniciativa que poderá ser estendida para outras categorias.

O principal benefício desta união é a possibilidade de aderir ao cartão Banese Card OAB Elo Nanquim sem que haja necessidade de comprovação de renda mínima, porém, seguindo os critérios de análise de crédito. Os não conveniados podem solicitar o Banese Card Elo Nanquim, desde que comprovem renda mínima mensal de R$ 10 mil.

Além disso, os escritórios advocatícios contarão com outros benefícios, dentre eles: credenciamento à Rede TKS com taxas diferenciadas; aluguel dos equipamentos escalonado de acordo com o volume de faturamento; seguro de vida; seguro de responsabilidade civil; crédito para profissional liberal e imobiliário com taxas atrativas; e linha de crédito para capital de giro com carência de até 12 meses.

Os usuários do Banese Card OAB Elo Nanquim podem utilizar o cartão em compras nacionais e internacionais, e têm acesso ao Programa de Recompensa Livelo, que oferece 3,7 pontos a cada U$ 1 em compras. Essa pontuação, inclusive, pode ser transformada em dinheiro e utilizada para custear a anuidade da Ordem. Os clientes do novo produto são isentos do pagamento da primeira anuidade, benefício que continuará nos anos seguintes caso a fatura mensal seja igual ou superior a R$ 5.500. O titular poderá, ainda, solicitar o OAB Elo Nanquim para dependentes, que também contarão com essa isenção.

Além disso, os portadores do Banese Card OAB Elo Nanquim poderão escolher e usufruir de seis benefícios que melhor combinem com o estilo de vida que possuem, dentro de uma cesta com mais de 20 opções oferecidas pelo Elo Flex. Dentre as opções estão: seguro-viagem, acesso a sala Vip de diversos aeroportos, chip viagem internacional e seguro proteção de compra.

Para ter acesso às conveniências resultantes da parceria entre a SEAC e a OAB/SE, o advogado interessado deverá acessar o site www.banesecard.com.br/oab e seguir os passos descritos no portal.

Ascom Grupo Banese