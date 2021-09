Belivaldo instala Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual

Para estreitar ainda mais a relação entre o Governo de Sergipe e os servidores do Estado, o governador Belivaldo Chagas informou que está reativada a Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual.

o governador disse que “o diálogo com a Gestão Pública nunca deixou de ocorrer, com vários avanços nos últimos anos, mas o retorno da mesa vai fortalecer este processo de busca de soluções em conjunto e, principalmente, a transparência com o funcionalismo público e a situação das finanças estaduais, com a presença efetiva dos nossos secretários”, disse o governador.

Na mesma cerimônia, foi dado posse ao novo secretário de Estado da Administração (Sead), Manuel Dernival Santos Neto, e ao novo presidente do Ipesaúde, George da Trindade Góis. “Sem dúvidas, um dia de grandes notícias para o nosso serviço público estadual”, disse o governador.

Belivaldo também falou em avanço na melhoria dos serviços. “Tenho a mais absoluta certeza de que tanto a Sead quanto o Ipesaúde, que tanto foram importantes e precisaram se reinventar durante esta pandemia, estarão em boas mãos não só para dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, mas para avançar mais na melhoria dos serviços”.

Para o governador, “comprometimento e dedicação para George Trindade e Dernival Neto, dois grandes nomes que já estavam e tem história na gestão estadual, com certeza não vão faltar”.

Por fim o governador agradeceu ao ex-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, que passou 6 anos de grandes realizações na autarquia.

Estiveram presentes no ato, além da vice-governadora Eliane Aquino, o deputado federal Fábio Reis; os deputados estaduais Luciano Bispo (pres. da Alese), Luciano Pimentel e Diná Almeida; o ex-governador Jackson Barreto; os secretários estaduais Ubirajara Barreto (Sedurbs), José Augusto Carvalho (Sedetec), Alexandre Figueiredo (SETC), Josué Modesto (Seduc), João Eloy (SSP), Cristiano Barreto (Sejuc) e Zeca da Silva (Seagri); o presidente Kaká Andrade (ITPS) e o superintendente Oliveira Júnior (Superpar).