Bittencourt comemora aprovação de auxílio aos professores

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) comemorou a aprovação dos dois Projetos de Lei, de autoria do Executivo Municipal. O PL nº228/2021 que dispõe sobre a ação “Professores on”, institui o auxílio financeiro aos professores da rede pública municipal de ensino e o PL nº229/2021 “Programa Florir”, que trata sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação e o fornecimento de absorventes higiênicos.

“Na semana passada apresentei o requerimento de caráter de urgência, tendo em vista a necessidade da aprovação muito rápida para que pudesse ser implementado. Apresentei os dois projetos de urgência tanto para professores on e o programa florir, ambos foram aprovados pelo parlamento e graças a isso, conseguimos fazer essa votação em um único dia, dando celeridade ao encaminhamento de todo o processo para efetivação dessas duas políticas públicas”, destacou.

Para o ‘Professores On’ serão investidos quase R$ 7,7 milhões, com recursos próprios da administração municipal, beneficiando 1.314 professores do magistério. Já o ‘Florir’, que contará com o apoio do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), irá impactar na vida de 7.272 estudantes da rede municipal de ensino, com o combate à pobreza menstrual.

“Professores On é um projeto importante, pois viabiliza certa condição material para que os profissionais possam desempenhar com mais qualidade as suas aulas. Fico muito feliz, pois a tecnologia está cada vez mais presente na rede pública municipal, está presente do seu público, da juventude, e a criançada está cada vez mais tecnológica. Fico muito feliz também, porque na ponta disso tudo está a melhoria da qualidade da educação para uma população que tem, sobretudo, a educação como instrumento que possibilita mudar a sua vida”, ponderou.

Bittencourt também enalteceu o Projeto Florir e pontuou: “não é apenas a entrega de absorventes, é a reafirmação da cidadania, da preocupação com a humanidade, com o cuidado físico e a saúde. Tratar dessa temática é tratar da dignidade da pessoa humana. Fico muito feliz em ter trazido, via o Executivo Municipal, esse projeto, ter defendido pela liderança do prefeito, e, ter visto que os vereadores, de modo unânime, abraçaram essa causa. Está de parabéns o prefeito, todos os secretários envolvidos e um parabéns especial à Secretaria de Educação”, finalizou.

Por David Rodrigues