Concurso da PM de Alagoas é suspenso por causa de fraude. Sergipanos teriam sido aprovados

Por causa de denúncias de fraudes no concurso da Polícia Militar de Alagoas (concurso PM AL), o secretário de planejamento do estado, Fabrício Marques, anunciou a suspensão do edital. O comunicado foi oficialmente divulgado no portal da banca organizadora Cebraspe.

A decisão pela suspensão se deu em razão do curso das investigações que apuram o possível esquema de fraude do certame.

Circula nas redes sociais uma gravação em que uma pessoa que se identifica como sendo o policial Alexandre, do Ceara, diz que muitos sergipanos, entre os quais 150 pessoas da cidade de Lagarto, foram aprovados. Ele diz que há ainda 80 filhos de vereadores aprovados, Casal de namorados passando nos primeiros lugares com a mesma pontuação. (veja vídeo)

A banca organizadora diz no portal que o concurso PM AL se encontra suspenso por conta dos procedimentos de investigação acerca das denúncias de fraudes.

“Tornam público, ainda, que, se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, foram utilizados meios ilícitos durante as provas, estas serão anuladas e haverá eliminação do concurso público”, afirmou.

Veja o comunicado: