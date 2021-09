Condutor embriagado é preso em ação conjunta da PC e PM em Lagarto

Policiais civis da Delegacia Plantonista de Lagarto, com apoio operacional de militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prenderam um homem por conduzir um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e também por corrupção ativa. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (15).

Segundo o delegado Allison Lial, o condutor foi visto por policiais que transitavam em viaturas nas imediações da praça Silvio Romero. “Foi feita a aproximação e intercepção, sendo constatado odor etílico, fala desconexa, exaltação, entre outros sinais de comprometimento psíquico”, detalhou.

Diante disso, o condutor foi encaminhado à unidade policial para lavratura do procedimento. “No caminho, o abordado ofereceu dinheiro para que não fosse lavrado o procedimento, sendo dada nova voz de prisão pelos policiais, desta feita pelo crime de corrupção ativa”, complementou o delegado.

A Polícia Civil reitera aos cidadãos a necessidade de conduzirem seus veículos automotores respeitando a legislação, principalmente as regras de trânsito, preservando, sobretudo, a vida.

Fonte e foto assessoria