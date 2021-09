Engenheiros da NASA participam de evento com estudantes

Maratona de inovação será aberta domingo à tarde no Tiradentes Innovation Center, em Aracaju, e terá a participação de 120 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio

Começa neste domingo, 19, e vai até o dia 25 a Maratona de Inovação para o Bem, promovida pela FCI Maker, que organiza o projeto Feira de Ciências Itinerante. Realizado com o apoio do Grupo Tiradentes, ele será um grande evento de integração e capacitação de jovens interessados em tecnologia e inovação. Cerca de 120 jovens, entre 10 e 18 anos, estudantes dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas da capital e do interior, além de alunos no primeiro período da graduação, vão participar das atividades da maratona.

O evento será aberto e acontece na sede do Tiradentes Innovation Center (TIC), no campus Aracaju Farolândia, da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe), a partir das 17h, com um pocket show da dupla Chiko Queiroga e Antônio Rogério, seguido de um debate com a participação presencial de duas convidadas internacionais: Madeline Zhang, engenheira de software da Google; e Zaida Hernandez, engenheira térmica da NASA (agência espacial norte-americana).

Ao longo da semana, entre os dias 20 e 25, serão ministradas oficinas virtuais com as engenheiras e mais outros três convidados: o engenheiro aeroespacial Sérgio Sandoval, da NASA, a engenheira eletricista Katya Echazarreta, também da NASA, e o educador de design Heewon Lee, coordenador do programa de inovação humanitária do D-Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology). Também participarão os professores Cochiran Pereira e Tiago Nery, ambos do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Nilson Júnior, do projeto Feira de Ciências Itinerante, e Liggia Lima, pesquisadora em inteligência artificial e embaixadora da Maratona Behind the Code IBM 2020.

Os alunos participantes serão ainda incentivados a desenvolver, a partir dos conhecimentos aprendidos, protótipos de aplicativos, softwares e objetos que sejam destinados a solucionar problemas relacionados à acessibilidade, comunicação alternativa, inclusão digital de pessoas com deficiência. “Durante os dias de evento os alunos participarão de oficinas de desenvolvimento de habilidades e depois receberão um desafio para o qual precisarão construir uma solução. O nosso principal objetivo é levar os alunos a compreenderem de forma prática como se dá o processo de construção de prototipagem da solução para um problema enfrentado por pessoas reais”, explica o professor de física Heli Lucas Santos Pinto, CEO da FCI Maker.

Os alunos serão divididos em grupos e terão à disposição ferramentas, equipamentos e itens de eletrônica, programação e impressão 3D, com os quais deverão trabalhar no desenvolvimento dos protótipos, que serão apresentados aos convidados no sábado, dia 25. “Embora o foco maior do evento seja o processo e não o resultado final, todos os grupos deverão apresentar uma versão preliminar do seu protótipo no último dia, além de explicar o processo que os levou a escolher aquele caminho como potencial solução para o problema”, destaca Heli.

Além do Grupo Tiradentes, o evento conta ainda com o apoio da Associação Sergipana de Ciências, de professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e dos Colégios CCPA, Amadeus, CEPI Expansão, Pró-Mundo e Colégio do Salvador.

A ideia

O professor conta que a ideia da maratona surgiu a partir da Feira, que existe desde 2013 e faz atividades de divulgação da ciência e tecnologia a alunos da rede pública em Sergipe e outros estados. “Em 2020 a pandemia tornou impossível qualquer atividade presencial, então nós nos adaptamos e iniciamos uma série de reuniões online com pessoas do mundo todo e entre essas pessoas engenheiros da NASA, Google, Boeing e youtubers de vários países, sempre com o objetivo de trocar ideias sobre inovação e projetos que popularizam a ciência e a tecnologia”, disse ele, acrescentando que a série de reuniões se agregaram a uma agregadas a uma experiência de imersão em cultura de inovação no MIT, promovida em 2019.

O trabalho de incentivo e divulgação junto aos estudantes ganha o reforço do Grupo Tiradentes, através da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e do TIC, centro de inovação voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de ciência e educação. “O Tiradentes Innovation Center é uma referência em Sergipe como um espaço pensado e destinado a fomentar a inovação no estado. Por isso, a parceria entre Grupo Tiradentes e a Maratona de Inovação para o Bem nos traz o respaldo de quem já tem o reconhecimento da sociedade como referência em investimentos e contribuições relevantes para a área. Além disso, toda a estrutura oferecida pela instituição trás o ambiente perfeito para o evento”, concluiu Heli.

A programação completa e outras informações estão disponíveis no site https://www.inovacaoparaobem.com.br/

