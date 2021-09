Goretti Reis participa da 24ª edição da Conferência da Unale no Mato Grosso do Sul

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) realiza sua 24ª Conferência, sediada pela primeira vez no Mato Grosso do Sul. A procuradora da Mulher da Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD) participa do evento que objetiva unir os parlamentares das Casas Legislativas para o bem comum do processo legislativo em prol da sociedade brasileira nos Estados da Federação. Em pauta a discussão de projetos e programas que viabilizam o desenvolvimento de políticas públicas focadas na humanização, e na garantia de diretos sociais, sem esquecer dos deveres de cada cidadão.

“O intercâmbio de ideias fortalece conhecimento e enriquece as proposituras a serem adotadas pelos estados. Representar o parlamento sergipano, neste evento, é motivo de orgulho. A atuação da Unale é de extrema importância, detalhe, hoje presidida por uma mulher, o que muito nos alegra. Não que os homens não saibam administrar, mas sou defensora da ocupação de cargos por mulheres. Participar deste evento é contribuir para o fortalecimento da mulher na instituição”, explicou Goretti.

15 Estados estão representados no evento

O evento está representado por 15 estados brasileiros que estudarão as melhores estratégias para o crescimento do parlamento, Casa do Povo, que tem como obrigação servir a sociedade em geral. “Cada parlamentar é um colaborador para a instituição. Apoiar e participar da dinâmica de um congresso é de extrema relevância. Aqui construímos oportunidades, propostas e estratégias que guiam caminhos para políticas públicas seguras. Valorizar o sistema federativo brasileiro é visualizar o fortalecimento da democracia”, pontuou a parlamentar.

Goretti ressaltou que legislar para os deputados estaduais é limitado e defende a ampliação de acesso dos parlamentares na apresentação de projetos de lei. “Essa é uma das importantes lutas da Unale, mudar a forma de legislar. Dar aos parlamentos autonomia na apresentação de leis coerente com a situação das políticas públicas voltadas para habitação, segurança, saúde, educação, assistência, meio ambiente e urbanização. Sergipe tem todos os requisitos para realizar um grande encontro, respeitando os critérios sanitários, com apoio dos Governos Estadual e Municipal para um evento com parlamentares do Brasil e de vários outros países”.

Conferência

A Conferência Nacional da Unale é organizada anualmente com o apoio das Assembleias Legislativas. O objetivo é o debate de propostas para a melhoria e desenvolvimento do País, a partir da experiência dos parlamentares das diferentes regiões e partidos do Brasil. A última edição foi em novembro de 2019, na Bahia.

Unale

Fundada em 1996, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de representação dos 1059 deputados estaduais e das 27 Casas Legislativas do Brasil, com a missão de assumir a defesa dos interesses estaduais coletivos, divulgar as ações legislativas, buscar parcerias para seu aperfeiçoamento e qualificação junto a órgãos e entidades representativas nacionais e internacionais, difundindo a importância do legislativo estadual no sistema democrático e promovendo o debate permanente de grandes temas de interesse do país.

Fonte e foto assessoria