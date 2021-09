Governador Belivaldo Chagas empossa novo secretário de Administração

Foi empossado na manhã desta quinta-feira, 16, o novo secretário de Estado da Administração (Sead), Manuel Dernival Santos Neto. A solenidade aconteceu às 10h, na sala de reunião do Palácio de Despachos, com a presença do governador Belivaldo Chagas e da vice-governadora Eliane Aquino, deputados e secretários.

Durante o ato de posse, o novo secretário da Administração, que atuava em Brasília como chefe do escritório de representação de Sergipe, disse que foi pego de surpresa pelo convite e que não se via na posição de secretário.

Salientou que as experiências como a de ordenador de despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foram de suma importância durante sua trajetória e irão contribuir com este novo desafio de comandar a Secretaria de Administração.

“O governador pode contar comigo para, diariamente, dar continuidade a este trabalho que vem sendo feito na Sead. A minha função agora é tocar o trabalho, inovar, buscar trazer a experiência que tive em Brasília e sempre avançar”, destacou.

Dernival finalizou discurso de posse afirmando que está tendo a sorte de receber a Sead muito bem conduzida pelo então secretário e atual presidente do Ipes Saúde, George Trindade, agradecendo a confiança do governador e ressaltando que está pronto para contribuir ainda mais com os avanços do estado.

George Trindade, que também foi empossado como presidente do Ipes, agradeceu ao governador Belivaldo Chagas pela confiança.

Disse que fez o que o governador determinou e procurou avançar em diversas áreas ao longo de quase 3 anos na Secretaria de Administração, desde a área de recursos humanos e modernização da folha de pessoal, ao trabalho em parceria com a Procuradoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado sobre o acumulo de vínculos de servidores, a realização de diversos PSS e à nomeação de concursados nomeação de concursos.

“Aos servidores da Sead, que são excepcionais, deixo o meu agradecimento. Fizeram e fazem um trabalho fantástico”, afirmou, enfatizando que está pronto para o novo desafio de presidir o Ipesaúde.

Ao finalizar a solenidade de posse, o governador disse que tem a mais “absoluta certeza de que tanto a Sead quanto o Ipesaúde, que tanto foram importantes e precisaram se reinventar durante esta pandemia, estarão em boas mãos não só para dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, mas para avançar mais na melhoria dos serviços”.

“Comprometimento e dedicação para George Trindade e Dernival Neto, dois grandes nomes que já estavam e tem história na gestão estadual, com certeza não vão faltar”, afirmou Belivaldo, que também fez questão de agradecer mais uma vez ao ex-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, que passou 6 anos de grandes realizações na autarquia.

“Graças a Deus eu tenho contado com uma equipe competente, que tem tido a responsabilidade de governar junto comigo. Vamos continuar juntos e avançando por Sergipe”, finalizou.

Presença

Marcaram presença na solenidade o ex-governador Jackson Barreto, o deputado federal Fábio Reis, o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, os deputados estaduais Diná Almeida e Luciano Pimentel; os secretários estaduais Ubirajara Barreto (Sedurbs), José Augusto Carvalho (Sedetec), Alexandre Figueiredo (SETC), Josué Modesto (Seduc), João Eloy (SSP), Cristiano Barreto (Sejuc) e Zeca da Silva (Seagri); o presidente Kaká Andrade (ITPS) e o superintendente Oliveira Júnior (Superpar).

Secretário

Formado em Direito com especialização em Administração Pública e Gestão de Cidades, Manuel Dernival Santos Neto, natural de Aracaju, atua há mais de 20 anos no setor público.

Foi gerente de espaços públicos e abastecimento de Aracaju, na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB); diretor de industrialização da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (CODISE); assessor especial na Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO).

Em Brasília, foi diretor de Administração no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Atualmente exerce a função de secretário de Estado da Administração (SEAD), que acumula como chefe do Escritório de Representação de Sergipe em Brasília.

Fonte ASN