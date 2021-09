‘Jurassic Safari Experience’ chega a Aracaju a partir dia 30

Megashow no formato ‘drive-in’ acontece no Shopping Jardins a partir de 30 de setembro

Com temporadas de grande sucesso em diversas capitais brasileiras, que já somam mais de 800 mil espectadores até o momento, a experiência jurássica que apresenta uma aventura inesquecível para toda a família chega à capital sergipana para apresentações entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, no estacionamento do Shopping Jardins.

O megaevento Jurassic Safari Experience reúne interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico e permeado de conhecimento, experiência e aventura. O espetáculo no formato drive-in acontece como em um safari, ou seja, sem a necessidade de sair do carro.

O show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro de um ambiente mágico. O público irá se surpreender com as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos impressionantes ao redor dos carros. Todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita.

O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Outra inovação é que o espectador deverá marcar pelo celular a compra de alimentos, bebidas e souvenires.

Os ingressos para as sessões custam entre R$140 e R$210 (carro para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br. A experiência tem duração total de cerca de 55 minutos.

Sinopse do espetáculo

Uma fantástica experiência ao lado de criaturas pré-históricas que resolveram adotar a cidade como seu habitat natural. Jurassic Safari Experience se passa em um parque imaginário construído por cientistas que conseguiram recriar dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo. Ao entrarem, os visitantes já terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação. Ao chegarem à arena, uma nova viagem começa. Mike, rapaz jovem e engraçado, será o nosso guia neste mundo encantado em que enormes répteis voltam à vida e interagem com a plateia. Durante toda a apresentação, Mike estará presente para nos explicar sobre o surgimento do Jurassic Safari Experience e como esses animais magníficos foram parar ali, além de dar detalhes científicos sobre cada um deles. O público irá se encantar com espécies de dinos como braquiossauros, estegossauros, anquilossauro, triceratops, o temido T-Rex e muitos outros. Uma aventura inesquecível para toda a família.

Pesquisa científica

Todo o conteúdo do megashow tem supervisão de Bruno Gonçalves Augusta. Paleontólogo integrante do Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Bruno possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André (2007) e Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP (2013). Realizou doutorado no Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Instituto de Biociências da USP e é coordenador geral do Grupo CienciAção – Divulgação Científica. Tem experiência nas áreas de Zoologia, com ênfase em Paleozoologia; e Divulgação Científica, com ênfase em educação não-formal de Paleontologia em Exposições, Museus e Centros de Ciência. Sua pesquisa está concentrada em ontogenia, morfometria e filogenia de répteis fósseis.

Jurassic Safari Experience é uma realização da Chaim Entretenimento, uma das maiores produtoras de entretenimento do país. Há 25 anos no mercado, já levou mais de 10 milhões de espectadores em seus mais de 100 espetáculos, entre teatros, musicais, eventos e projetos especiais para shoppings. Em parceria com as áreas de licenciamento e ad sales, Jurassic Safari Experience traz a Discovery Networks como media partner oficial. As marcas Animal Planet e Discovery Kids endossam o projeto.

Jurassic Safari Experience

O quê? Megaespetáculo no formato drive-in com réplicas animadas de dinossauros em tamanho real.

Quando? 30 de setembro a 3 de outubro.

Onde? Estacionamento do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Ingressos entre R$140 e R$210 por veículo

Quantidade máxima de pessoas por carro – 4 (independente da idade)

Quantidade de carros por sessão – 100

Ingressos à venda somente pelo site www.jurassicsafari.com.br

Classificação Etária? Livre

Sessões?

Quintas e Sextas-feiras: 17h30, 19h e 20h30

Sábados e Domingos: 11h30, 14h30, 17h30 e 19h

Obs.: Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda