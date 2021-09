Laércio parabeniza Ministério da Saúde pelo avanço da vacinação contra a covid

O Brasil deixou de ser o epicentro mundial da pandemia e Sergipe não registra óbitos por Covid-19 a mais de 96 horas. O momento de desaceleração do contágio é comemorado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP), que aponta o avanço da vacinação como o fator causador da diminuição de casos e óbitos em todo o país.

“É motivo de grande alegria perceber que a covid está diminuindo em nosso país, graças ao avanço da vacinação. Mas é preciso continuar mantendo todos os cuidados, usando máscaras e demais medidas de prevenção, até que tenhamos a nossa população totalmente imunizada contra esse vírus”, afirmou o deputado.

O Estado de Sergipe recebeu nesta quarta-feira, 15, o último lote de vacinas contra a Covid-19 destinado à aplicação da 1ª dose para a população adulta (acima de 18 anos). Foram 11.700 doses da Pfizer, referente à 98ª Pauta de distribuição. No total, Sergipe já recebeu, do Ministério da Saúde, 2.584.430 doses de vacinas para primeira e segunda aplicações.

Para o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel, o momento é de grande representatividade. “Quero agradecer ao deputado federal Laércio Oliveira por me dar a oportunidade de participar desse momento histórico. Com essa entrega, o Governo Federal vai garantir a proteção de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos”, disse Rangel.

Fonte e foto assessoria