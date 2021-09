Laranjeiras: Prefeitura e UNIGEL fazem nova visita ao CAIC

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto Neto (Juca), o vice-prefeito, Janio Dias e a equipe diretiva da UNIGEL realizaram nesta quarta-feira, 15, mais uma visita técnica ao CAIC, para analisar a viabilidade de execução do projeto de construção do complexo educacional no espaço.

No gabinete do prefeito, a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura apresentou de forma detalhada o projeto para o diretor da unidade de Sergipe da Unigel, Eduardo Barreto, o diretor de relações institucionais da empresa, Roberto Fiamenghi e a diretora executiva, Júlia Tygel.

Nesta 1ª etapa, a UNIGEL deve executar o projeto de reforma e ampliação da creche, que funciona no CAIC. Assim como, o prefeito Juca solicitou à equipe diretiva da empresa, a construção de quatro salas de aula, para atender os alunos da Escola Alcino Manoel Prudente. O número de matrículas desta unidade de ensino vai ser ampliado em 2022. Essa segunda proposta vai ser analisada pela diretoria.

O vice-prefeito, Janio Dias destacou a parceria. “A UNIGEL chega a Laranjeiras, gera empregos para a nossa população e ainda vai proporcionar um complexo educacional. Tenho certeza de que este é apenas o início de uma parceria de sucesso. Em junho visitamos à escola localizada em Candeias/BA e vimos que é algo de excelência. Portanto, o nosso povo vai ganhar muito com isso”, destacou Dias.

O prefeito Juca ficou ainda mais confiante com as boas notícias e reafirmou que esta será a maior obra de Laranjeiras, com foco em Educação. “Investir em Educação é transformar a vida de todos os laranjeirenses. Sem dúvida, essa será a maior obra com foco no desenvolvimento da Educação das nossas crianças e jovens. Este é o 1º passo e hoje ajustamos detalhes importantes de execução do projeto. Tudo foi explanado detalhadamente e visto in loco. Todos nós só temos a ganhar”, frisou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.