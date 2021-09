Luciano Bispo dialoga com arquiteto e maestro sobre a Filarmônica de Itabaiana

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (PMDB), recebeu em seu gabinete, na manhã dessa quinta-feira (16), o presidente da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (SFNSC), de Itabaiana, Valtênio Souza e o arquiteto urbanista Zilton Cavalcanti. Eles voltaram a discutir sobre a construção de um Centro de Cultura no município de Itabaiana.

Durante a visita, o representante da Filarmônica e o arquiteto solicitaram o apoio do deputado Luciano Bispo para a realização do projeto. Luciano Bispo que tem buscado meios e recursos para viabilizar a realização do sonho da filarmônica. O investimento original da obra gira em torno de R$ 20 milhões. Contudo, como forma de baixar o custo e dá andamento do projeto, o presidente da Alese sugeriu que a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) desenvolvesse um novo projeto para a construção do Teatro da Filarmônica.

Arquiteto Zilton Cavalcanti revela que o espaço da Filarmônica de Itabaiana servirá para recepcionar outros espetáculos do município.

Segundo o arquiteto urbanista Zilton Cavalcanti, o espaço servirá para recepcionar outros espetáculos do município, e não só os concertos musicais da filarmônica da cidade. “ O teatro não será servirá apenas para atender a filarmônica, e sim, para todas as atividades artísticas e culturais do município”, enfatiza. Um empresário do município já fez a doação de um terreno para a construção do espaço.

Filarmônica

A SFNSC possui cerca de 500 alunos matriculados em aulas de vários instrumentos, como flauta doce, percussão, violino, violoncelo, contrabaixo, trompete, clarinete, saxofone e tuba. Fundada em 1745, a Filarmônica se destaca na criação de diversos grupos musicais e prioriza a matrícula de alunos na faixa etária de 7 a 14 anos, oferecendo três etapas de aprendizado até chegar aos grupos com maior desenvolvimento musical da instituição: Orquestra Sinfônica de Itabaiana e Banda Sinfônica.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo