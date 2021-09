Mais de 52 mil doses de vacinas chegam a Sergipe, nesta quinta e sexta-feira

O Ministério da Saúde confirmou o envio para Sergipe de 52.170 doses de imunizantes contra covid-19. As vacinas serão entregues em dois voos .

Lote contendo 30.420 doses da Pfizer chega ao aeroporto de Aracaju ,nesta quinta, 16, às 14h20 , num voo da Latam.

Lote contendo 21.750 vacinas da Astrazeneca chega ao Estado, na sexta, 17, às 00h20, num voo da empresa Gol.

Sergipe avança na vacinação. Mais de 65,57 % da população já está vacinada com a primeira dose. E pouco mais de 31,92 % imunizada com as duas doses ou dose única.