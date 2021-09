Maisa Mitidieri destaca necessidade de agência em Monte Alegre

A deputada Maisa Mitidieri (PSD) pediu ao governo do estado e à presidência do Banese, que viabilizem a instalação de uma agência do banco do estado no município de Monte Alegre. A solicitação consta na Indicação Nº 476/2021.

A parlamentar falou que a cidade teve a sua única instituição financeira fechada, no último dia 19 de agosto. A agência do Banco do Brasil encerrou suas atividades devido ao plano de restruturação da instituição, implementado pelo Governo Federal no início do ano.

“Quando as agências se transformam em postos de atendimento é reduzida a realização de negócios pelo fato da quantidade de funcionários. Outro fato preocupante é que com essa diminuição a espera nas filas é aumentada e pode gerar aglomeração reduzindo assim a qualidade dos serviços. Sem contar que, com o fechamento das agências, a economia local sofre diretamente pois o dinheiro para de circular naquela região e passa para os municípios vizinhos”, falou.

A Indicação foi aprovada em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Divulgação

Por Wênia Bandeira