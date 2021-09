O empresário Wagner Jr. inaugura à sua segunda unidade do MASSIMO Supermercado, agora bem maior que a primeira

Trazendo para Aracaju um conceito inovador neste segmento, à exemplo de sua primeira unidade, com a opção de, no momento do seu pagamento, utilizar os caixas tradicionais ou o self checkout, foi inaugurado nesta quinta-feira, no bairro Farolândia, o MASSIMO Supermercado

O prédio exibe uma arquitetura e design do seu interior desenvolvido por uma empresa paulista especializada no assunto. A circulação entre suas gôndolas é muito prática e agradável para o cliente, que logo encontra aquilo que está procurando, sempre com ótimos preços, inclusive nas suas promoções.

Com uma variedade grande de alimentos e bebidas, que inclui vinhos para todos os gostos, oferecendo também as melhores carnes em seu açougue.

Em uma posição estratégica há uma cafeteria aconchegante, servindo pratos tradicionais e também pães e vindo da França, croissants e outras delícias (recebe congelado e com características que os fazem não perder o sabor, aspecto e maciez após o aquecimento).

O acesso ao local é facíl e rápido, sem problemas de trânsito e tem bom estacionamento.

O empresário Wagner Jr. [Carlos Wagner Bravo de Oliveira Júnior], aos 24 anos, à sua segunda unidade do MASSIMO Supermercado, agora bem maior que a primeira.

A previsão do empresário é, abrir o terceiro, ainda este ano, o MASSIMO na Barra dos Coqueiros, logo depois da saída da ponte que liga Aracaju àquela cidade. O prédio já , em construção.