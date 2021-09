PM prende homem por violência doméstica em Laranjeiras

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam, nessa quarta-feira (15), um homem por violência doméstica na cidade de Laranjeiras, região metropolitana de Aracaju.

Segundo relato policial, a equipe foi solicitada, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), para atender ocorrência de violência contra mulher. Chegando no local, os militares visualizaram um casal discutindo em frente à residência. A vítima informou que o seu companheiro estava embriagado e havia proferido xingamentos contra a mesma, além de ter entrado em luta corporal com ela, rasgando sua blusa.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE