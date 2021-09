Polícia deflagra Operação Cavalo de Tróia para desarticular grupo responsável por roubo de gado no interior de Sergipe

Equipes Delegacia de Repressão a Crimes Rurais (Dercra), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Delegacia de Tobias Barreto, deflagraram a Operação Cavalo de Tróia para o cumprimento de mandados de busca e apreensão na região sul do estado.

A ação policial, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 16, tem como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável pela prática de furto de gado e de outros animais.

Até o momento, três prisões foram feitas e há outra em andamento. A investigação, que culminou na ação policial realizada hoje, foi iniciada pela Delegacia de Frei Paulo, em outubro de 2019, quando nove cabeças de gado foram furtadas de uma fazenda na zona rural daquele município.

Segundo a polícia, o mesmo grupo criminoso seguiu praticando outros furtos de animais em diferentes regiões de Sergipe, como Itabaianinha e Nossa Senhora da Glória.

Após um longo período de investigação, com a atuação do grupo criminoso já sendo monitorada por agentes policiais da Dercra e da Dipol, o Juízo de Direito de Frei Paulo expediu mandados de prisão para os principais membros da associação criminosa, que, atualmente, havia se especializado no furto de cavalos e jumentos em Cristinápolis e cidades circunvizinhas.

De acordo com as investigações, um funcionário da prefeitura de Cristinápolis e um servidor público do Estado estão entre os integrantes da organização criminosa.

Fonte: SSP-SE