Prefeito de Ribeirópolis se reúne com governador do Estado

O Prefeito da cidade de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), se reúne com o governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), na busca de recursos para obras estruturantes na área da saúde, que atualmente possui urgência 24h, atendendo assim municípios e cidades vizinhas.

Na oportunidade estiveram presentes também na reunião o deputado estadual Talysson de Valmir (PL), as secretárias de saúde e gabinete, Irene Portela e Anair Santiago e o assessor Wellington Barreto.

Entre as demandas de solicitação feitas por Rogério Sobral para o governador, estavam as pautas da saúde pública e combate ao desemprego em Ribeirópolis.

“Durante a visita levei reivindicações de nossa cidade para o governador em diversas áreas que trarão ainda mais benefícios e qualidade de vida, sobretudo na saúde e desenvolvimento econômico. Agradeço ao carinho, comprometimento e recepção de Belivaldo para com o nosso povo”, destacou o prefeito.

Além de buscar melhorias na saúde, a pauta principal, também visando a economia municipal e os altos índices de desemprego, foi solicitado ao governador ajuda na busca por uma empresa para ser instalada no município.

Para finalizar, Rogério ainda pontua que para fazer as coisas acontecerem para melhor, é preciso força e disposição para correr atrás. “Graças a Deus quando se procura com disposição e força de vontade para realizar, as coisas acontecem. Essa é daquelas semanas produtivas que estarei levando muitas novidades para fazer de Ribeirópolis uma cidade melhor para se viver”, concluiu o prefeito.

Por Governo Municipal de Ribeirópolis.