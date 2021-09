Sergipe recebe novas remessas de imunizante contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebe nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, dois novos lotes de vacina contra a Covid-19. São 52.170 unidades, sendo 30.420 doses da Pfizer e 21.750 da AstraZeneca, conforme informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que, segundo nota técnica do Ministério da Saúde, imunizantes serão destinados para segunda dose.

A primeira remessa chegou ao Aeroporto de Aracaju às 14h20, em voo da Latam, trazendo 30.420 doses da Pfizer, enquanto a segunda está prevista para a 00h20 desta sexta-feira, em voo da Gol, e traz 21.750 vacinas da AstraZeneca. As novas doses irão contribuir para a expansão da imunização dos sergipanos. Sergipe tem hoje 65,57% de sua população vacinada com a primeira dose do imunizante e pouco mais de 31,92% com a segunda ou dose única.

O avanço da vacinação faz frente ao novo coronavírus, reduzindo a sua transmissão e, consequentemente, diminuindo o adoecimento da população, como observou o diretor de Vigilância em saúde, Marco Aurélio Góes, salientando que as vacinas serão distribuídas com os 75 município sergipanos.

Fonte e foto SES