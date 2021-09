Tremor de terra de 1.5 de magnitude é registrado no município de Gararu

Um tremor de terra, de magnitude 1.5, foi registrado no município de Gararu, às 16h55 desta quarta-feira (15) pelas estações sismográficas do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O Laboratório Sismológico da UFRN é responsável por monitorar e divulgar toda a atividade sísmica da região Nordeste e do estado de Sergipe em tempo real.

No início do mês, em 1° de setembro, mais um tremor de terra foi registrado no município de Canhoba pelo LabSis. O evento foi identificado pelas estações sismográficas às 19h02 com magnitude preliminar calculada em 2.1 mR.