“Valmir de Francisquinho não vai se curvar a nenhuma pressão”, diz Adailton Sousa

Nesta quinta-feira (16) o prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa (PL) ratificou que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) reúne todas as condições para colocar o nome como pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições 2022. Segundo Adailton, a avaliação positiva dele para que Valmir entre na disputa majoritária se dá pelo fato da popularidade que tem conquistado em todo estado.

“Causa inveja a grandes políticos do estado. A gente vê no semblante das pessoas o desejo de mudança do comando governamental do nosso estado e de colocar no governo uma pessoa que transformou Itabaiana num canteiro de obras e deixou o município em uma situação, economicamente falando, de destaque no estado de Sergipe”, disse.

Para Adailton, é necessário colocar na cadeira de governador alguém que percorra o estado de domingo a domingo para saber as necessidades do povo, e ninguém melhor que Valmir para executar esse trabalho. O gestor ainda afirmou que Valmir não recuará às pressões que tem recebido dos adversários políticos.

“Ele não é homem disso. Ele sofreu o que sofreu e foi recebido por mais de 20 mil pessoas em sua cidade porque sabem que ele se doou a vida toda para melhorar a vida do cidadão itabaianense. Valmir não vai se curvar a nenhuma pressão. Ele é um candidato fortíssimo ao Governo do Estado”, afirmou.

Contudo, o prefeito de Itabaiana ressaltou que se alguém apresentar um projeto melhor que o de Valmir, o ex-gestor pode, juntamente com o seu agrupamento político, abraçar esse projeto. “Mas, tem que mostrar que o projeto é melhor do que o que foi feito em oito anos em Itabaiana”, completou.

Por Sérgio Teles