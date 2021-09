Vereador Cícero pede por melhorias para comunidades no Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS) iniciou o seu pronunciamento na manhã de hoje, quinta-feira, (16), falando sobre a marca de quinze dias sem mortes em Aracaju, por covid-19, e parabenizou o prefeito Edvaldo Nogueira pela condução da vacinação na nossa capital. Mas, enfatizou que ainda não acabou, e precisamos continuar tomando os cuidados necessários.

“Graças à vacina estamos passando esse momento de alegria, porém é muito importante continuarmos com todos os cuidados, e incentivando a vacinação, para que essa pandemia possa realmente sumir da nossa capital, e do Brasil”, afirmou o vereador.

Na segunda parte do seu pronunciamento, o vereador pediu à gestão municipal por melhorias para duas comunidades às quais o mesmo visitou essa semana. Seriam elas as comunidades “Prainha” e “Recanto dos Cajueiros” no Santa Maria. Segundo o parlamentar, as ruas das referidas comunidades estão tomadas por mato nas ruas, esgoto a céu aberto, falta de pavimentação e saneamento básico. ” Olha, é uma situação complicada que vive os moradores destas comunidades, por isso reforço este pedido, embora o Prefeito Edvaldo Nogueira, já tenha prometido por exemplo a construção de praças na região, entre outras ações. E como ele sempre cumpre o que promete, confiamos que fará o necessário em breve “, enfatizou o vereador Cícero, encerrando assim o seu pronunciamento na sessão de hoje.

Fonte e foto assessoria