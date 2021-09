Vereador de Riachão, Ivan Macedo é cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral

O vereador de Riachão do Dantas, Ivan Macedo (PSD), foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após ter sido condenado por improbidade administrativa ocorrida quando o pessedista era prefeito daquele município da Região Centro Sul de Sergipe. Como não cabe recurso contra a decisão, a vaga de Ivan na Câmara será ocupada pela suplente Ana Fôrras (PSD), aliada da prefeita Simone Andrade (PCdoB).

Ivan Macedo foi condenado por não ter feito o repasse de 60% da contribuição sindical compulsória devida ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Síntese), quando estava exercendo o mandato de prefeito de Riachão, entre os anos de 2010 e 2011.

Além de ter cassado o mandato de vereador, decorrente da perda dos direitos políticos por três anos, Ivan Macedo também está impedido de exercer qualquer função pública e ainda terá que pagar uma multa no valor de três vezes a última remuneração recebida pela gestora de Riachão do Dantas, assim como as custas processuais. O valor da multa civil será destinado ao Município de Riachão do Dantas.

O que diz Ivan

Ao radialista Cleo Menezes, Ivan Macedo informou ter conhecimento do processo, mas que não conhecia o teor da última sentença. “Não tenho informação que meu mandato foi cassado, sei do processo e que através desse processo tive os direitos políticos suspenso por três anos. Amanhã, meus advogados ficaram de me dar uma definição, mas até o momento nem eu e nem a Câmara de Vereadores foi notificada. Mas repito: saiu uma decisão decorrente do processo citado acima”, declarou.

Fonte e foto: Portal Lagartense