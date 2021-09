ABEMEC-SE promove curso de capacitação em vasos de pressão

Com base na importância do tema para a sociedade, e escassez de profissionais que detenham Know-how na área de projetos de vasos de pressão, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais de Sergipe está promovendo no período de 27 a 29 deste mês, o curso sobre ‘Projeto Mecânico de Vasos de Pressão”. O objetivo da entidade é capacitar profissionais para o desenvolvimento de projetos nesta área em conformidade com os códigos de projeto e fabricação deste tipo equipamentos. As inscrições devem ser feitas no endereço ( https://www.sympla.com.br/curso-projeto-mecanico-de-vasos-de-pressao__1324294 ).

De acordo com o presidente da ABEMEC_SE, Enéas Vasconcelos, o conhecimento sobre vasos de pressão ainda é bastante escasso no cenário nacional. De caldeiras industriais a caminhões-tanque a gasolina, os vasos de pressão operam em uma ampla variedade de ambientes potencialmente perigosos.

“É extremamente importante enfatizar que o projeto e construção de vasos de pressão são atividades de engenharia fundamentais para a segurança da sociedade, assim a técnica e utilização das normas para o armazenamento seguro de líquido e gases pressurizados devem ser dominados pelo engenheiro em todas as fases de utilização até o descarte destes componentes. É uma atividade complexa, o que exige um profissional muito bem capacitado”, esclarece Enéas.

Em formato virtual, o curso será ministrado pelo Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, o engenheiro mecânico Guilherme Víctor Peixoto Donato. A importância de prevenção de acidentes em sistemas de geração de vapor; rotinas de operação/inspeção; controles e registros operacionais e NR-13 são alguns dos tópicos do conteúdo programático do curso

Foto assessoria

Por Iris Valéria