Ação alusiva à Semana da Árvore acontece neste sábado, no RioMar Aracaju

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade a respeito da preservação desse bem tão valioso. Além de representar um grande símbolo da natureza, a árvore é uma importante riqueza natural responsável pela qualidade de vida no planeta.

Para celebrar a data, o RioMar Aracaju, em parceria com o Colégio Arquidiocesano, realiza neste sábado a ação ‘Vamos Plantar um Futuro Melhor?’, evento alusivo ao Dia da Árvore. A iniciativa irá contemplar oficinas de produção de mudas e exposições de fotos, sementes e hortas criativas.

Espaço Kids Verde

Nesse espaço, acontecerá uma oficina de produção de mudas, mostrando de forma lúdica a importância das plantas. A oficina é específica para crianças de 4 a 10 anos e irá utilizar as ervas medicinais, para que os pequenos fortaleçam o laço entre saúde e meio ambiente. Para participar da oficina, cada criança irá receber um Kit Kids Verde com vaso, colher, terra e muda.

Espaço Hortas Sustentáveis

O espaço contará com exposição de fotos de crianças construindo horta, realizando plantio e colheita. Também haverá exposições de hortas criativas para cultivo em casa.

Espaço Sementes

Você sabe qual a importância e utilidade das sementes? Neste espaço, o público poderá conhecer o papel fundamental das sementes através de orientações de representantes do Departamento de Ciências Florestais da UFS.

A ação gratuita acontecerá no dia 18 de setembro, no segundo piso do shopping, em frente à loja Preçolandia, das 10h às 22h. Participam da ação como parceiros o RioMar Aracaju, Colégio Arquidiocesano, Departamento de Ciências Florestais da UFS e Sítios e Jardins.

Serviço

O quê? Ação alusiva à Semana da Árvore, Vamos Plantar um Futuro Melhor?

Onde? Em frente à loja Preçolandia, no segundo piso do RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Quando? Dia 18 de setembro, sábado, das 10h às 22h

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre.

Foto: Divulgação

Da assessoria