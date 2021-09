Após denúncia do MPF, deputado Georgeo Passos espera apoio para CPI da Covid

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou na manhã desta quinta-feira (16), a denúncia que o Ministério Público Federal de Sergipe (MPF/SE) apresentou por indícios de corrupção e fraudes na licitação da contratação de empresa responsável para montagem do Hospital de Campanha de Aracaju, instalado durante a pandemia. Após ver a petição do MPF, o deputado lembrou que em 2020, tentou fiscalizar as obras do hospital de campanha.

“Em junho de 2020, nós participamos de uma força-tarefa que fiscalizou a construção do Hospital de Campanha de Aracaju. Ouvimos muita gente dizer que nossa ação era eleitoreira. Fizemos uma representação junto com outras pessoas, não tivemos naquele momento o apoio do Ministério Público Estadual (MPE/SE). E agora, vemos uma petição do MPF que propõe uma ação criminal direcionada a algumas pessoas que atuaram neste processo”.

Georgeo criticou o diálogo, divulgado junto à denúncia, em que houve uma ‘torcida’ para que a crise gerada pelo Coronavírus continuasse. “É lastimável ler os trechos das conversas que foram divulgadas pelo MPF. É triste comprovar que torceram para que a pandemia, que matou milhares de pessoas no mundo, tivesse uma longa duração. Tudo isso para que eles pudessem continuar as contratações e consequentemente continuar desviando dinheiro público”.

O parlamentar também disse que espera conseguir a assinatura que falta no requerimento para a instauração CPI da Covid. “Agora que estes absurdos vieram à tona, pode ser que algum colega deputado mude de ideia e assine o nosso requerimento para a instauração da CPI da Covid, aqui em Sergipe. Desta forma, nós poderemos apurar a compra dos respiradores que nunca recebemos do Consórcio do Nordeste”.

“Foram investidos pelos estados mais de R$ 49 milhões nesta compra, sendo que Sergipe mandou R$ 8 milhões. Espero que após esta denúncia, o Poder Legislativo consiga instaurar a CPI da Covid, afinal se houve denúncia de irregularidades no Hospital de Campanha, nada mais justo que seja investigado se também houve fraudes na utilização dos recursos que foram destinados para a Covid19 em Sergipe”.

