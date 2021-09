Aracaju: Avenida Beira Mar terá trânsito temporariamente bloqueado domingo

Nas primeiras horas do próximo domingo, dia 19, as avenidas Jornalista Santos Santana e Beira Mar, esta no sentindo Norte, estarão, parcialmente, bloqueadas devido à realização de uma corrida de rua. Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão nos principais cruzamentos para orientar os condutores e efetuar os desvios necessários.

A partir das 5h, o trânsito no cruzamento das avenidas Jornalista Santos Santana e Ministro Geraldo Barreto Sobral será bloqueado. Na Oviêdo Teixeira será permitido apenas trânsito local. Já na Beira Mar, como o sentido Norte será interditado, o condutor que estiver na avenida Antônio Alves, em direção ao Centro da cidade, será desviado para a avenida José Carlos Silva.

Já os condutores que estiverem nas avenidas José Carlos Silva e Murilo Dantas também não poderão cruzar a avenida Beira Mar em direção ao Centro. Apenas o acesso à direita pela Beira Mar será permitido no sentido Sul. Todos os retornos da Beira Mar (no sentido Norte) estarão bloqueados durante a corrida. A previsão é de que o trânsito seja liberado às 7h.

Além da sinalização viária móvel que será instalada, os condutores devem ficar atentos às orientações dos agentes de trânsito que estarão no local, como ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles. “A corrida será em um horário de pouco movimento no trânsito e os agentes da SMTT estarão atuando, mas pedimos aos condutores que redobrem a atenção ao passarem pela região”, orienta.

Transporte Público

Devido à corrida, as linhas de ônibus que trafegam pela avenida Beira Mar, sentido Sul/Norte, terão seu itinerário, temporariamente, alterado.

As Linhas 007-Fernando Collor/Atalaia e 717-Mosqueiro/Mercado via Beira Mar passarão pelo Terminal Zona Sul, Av. Antônio Alves, Av. José Carlos Silva, Av. Canal 4, Av. Paulo VI, Av. Iolanda Pinto de Jesus, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, retorno, Av. Beira Mar.

Já a linha 100 CS1-Circular Shoppings 01 pelo Terminal Zona Sul, Av. Antônio Alves, Av. José Carlos Silva, Av. Canal 5, Av. Murilo Dantas, rótula do antigo Farol, Av. Murilo Dantas.

A 702-Augusto Franco/Mercado via Beira Mar pelo Final de linha do Conj. Augusto Franco, Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, Av. Canal 4, Av. Paulo VI, Av. Iolanda Pinto de Jesus, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, retorno, Av. Beira Mar.

A Linha 004-Santa Maria/Mercado pelo Terminal D.I.A., Av. Adélia Franco, Av. Marieta Leite, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, retorno, Av. Beira Mar; e a linha 411B-Inácio Barbosa/D.I.A. passará pelo Terminal D.I.A., Bairro InácioBarbosa, Av. Tancredo Neves, retorno após à Pisolar, Av. Tancredo Neves.

O percurso da linha 411B-Inácio Barbosa/D.I.A. será pelo Terminal D.I.A., Bairro InácioBarbosa, Av. Tancredo Neves, retorno após à Pisolar, Av. Tancredo Neves.

Fonte e foto assessoria