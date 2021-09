Em seminário, professores da rede estadual apresentam projetos científicos

Trabalhos foram contemplados em edital que trata do Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Estadual de Educação

Professores da rede estadual de ensino participaram, na manhã desta sexta-feira, 17, do 2º Seminário de Apresentação de Projetos Contemplados pelo convênio Fapitec/Seduc. Desta vez as apresentações foram relativas aos projetos financiados pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Edital Fapitec nº 03/2020, que trata do Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Estadual de Educação.

Este edital visa a possibilitar a participação de alunos do ensino médio e 9º do ensino fundamental em atividades de pesquisa científica e tecnológica, orientada por professor pesquisador qualificado, em unidades escolares da Rede Pública Estadual de Sergipe.

O evento, mediado pela professora Danielle Virginie Santos Guimarães Marinho, coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades), aconteceu por meio da plataforma Zoom e foi aberto pelo superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, que relatou o seu contentamento com a realização de mais um seminário de acompanhamento das ações desse edital. O superintendente destacou que a Seduc tem buscado apoiar os projetos, não somente por meio da parceria com a Fapitec, mas também por meio de ações e projetos das próprias escolas.

Ele explicou que a concretização dos projetos é financiada com recursos da Seduc e que a Fapitec, que já tem uma longa experiência, faz o julgamento e seleção de propostas de forma completamente independente. “A gente espera que os projetos sejam internalizados cada vez mais na rede. É importante que as escolas vivenciem isso. Temos muita expectativa de que isso tenha impacto na escola. Ações como essa estimulam a participação dos alunos em projetos de iniciação científica, melhoram os indicadores das escolas e reduzem a evasão escolar”, afirmou.

A abertura do evento contou, ainda, com a participação de Laís Barbosa Rabelo, coordenadora executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas da Fapitec. “Agradeço o convite em participar deste seminário e quero reiterar a renovação da parceria entre a Seduc e a Fapitec, por meio de dois novos editais que lançamos, um dos quais é para apoiar a realização de Olimpíadas de Ciências ou Competições Científicas, e outro para apoiar a realização de feiras de ciências, como as Feiras de Ciências Escolares e a Feira Científica Estadual”, disse.

Outra convidada foi a professora Darcylaine Martins, do Colégio Estadual Doutor Antônio Garcia Filho, em Umbaúba, que representou os demais professores que participaram do seminário. Ela, que ensina Química na unidade de ensino, fez um breve relato para mostrar as razões que a levaram a trabalhar com projetos pedagógicos na educação básica. “O pontapé inicial foi porque os alunos tinham pouco interesse no meu componente curricular. Além disso, outros fatores me levaram a trabalhar com projetos, como sair da rotina da sala de aula, dar um maior ânimo aos alunos, trazer elementos do cotidiano dos estudantes para o aprendizado, dar sentido aos conteúdos vistos durante a aula, aumentando o interesse e a curiosidade dos jovens. Trabalhar com projetos dá aos professores a oportunidade de contribuir de maneira significativa para o aprendizado dos alunos. Propicia também a junção de diversas áreas do conhecimento e coloca os estudantes como protagonistas do processo”, declarou.

Apresentações

As apresentações dos projetos contemplados no Edital Fapitec/Seduc nº 03/2020, que trata do Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Estadual de Educação, foram feitas por professores da rede estadual de ensino. A transmissão teve como público-alvo as comunidades escolares, equipes técnicas das diretorias regionais de educação, instituições parceiras e técnicos da Seduc, para que fossem socializadas as práticas de pesquisa e expostas as possibilidades de interação.

O edital tem como objetivos despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e profissional da rede estadual; viabilizar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e difusão científica com ênfase na metodologia STEAM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) em instituições de ensino da rede.

Cada apresentação durou, no máximo, 10 minutos, e o seminário virtual aconteceu simultaneamente em cinco salas, divididas por temáticas diferentes. Foram expostos os seguintes trabalhos:

Sala 1

Projetos relacionados à covid-19: medidas de enfrentamento

Uso das Geotecnologias para a espacialização da covid-19 em Simão Dias: Alizete dos Santos;

Esquadrão GEL-QUIMESP: Atitudes protagonistas em tempos de (pós)-pandemia: Givanildo Batista da Silva;

Água sanitária e o coronavírus: diluições para desinfecção do Centro de Excelência José Rollemberg Leite numa ação social: Givanildo Batista da Silva

Medidas de enfrentamento à covid-19 para a comunidade escolar do Centro de Excelência José Rollemberg Leite: Cândida Luísa Pinto Cruz

Projetos relacionados à covid-19: Medidas de Convivência

Avaliação do nível de atividade física e prevalência do comportamento sedentário durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) em estudantes das Escolas de Ensino Médio Integral de Sergipe: Jorge Rollemberg dos Santos

Projetos relacionados à covid-19: Medidas de Prevenção

Ressignificando conteúdos STEAM na prevenção da covid-19: Protótipo automatizado de desinfecção de sala de aula com lâmpada UV-C: Marcelo Barreto Costa e Flávio Gilberto Bento da Silva Araújo

Sala 2

Ciências Humanas e suas tecnologias

“Aliança para o progresso: EUA na periferia de Aracaju” Estudo de caso sobre as origens do Centro de Excelência José Rollemberg Leite: Cândida Luisa Pinto Cruz

Celebrando-me: Descolonizando saberes no Colégio Estadual Sílvio Romero: Catiana Santos Correia Santana

Paisagem, fotografia e mapa afetivo da Geografia de Simão Dias: Alizete dos Santos

Processo de Modelagem enquanto Estratégia de Ensino na Construção de Maquetes Geográficas: Elvira Suzi dos Santos Bitencourt Garção

Artefatos Arqueológicos como Ferramenta Pedagógica no Ensino de História e Geografia: Elvira Suzi dos Santos Bitencourt Garção

As histórias de Sarah Baartmman e Henrietta Lacks: Discussões sobre racismo científico no Colégio Estadual Sílvio Romero: Isabela Santos Correia Rosa

Independência de Sergipe (1820): a construção da identidade: Marcelo Santos

O que somos? Para onde vamos: “Sociedade em debate”: Mário Jorge Silva Santos

Sala 3

Linguagens e suas tecnologias/Matemática e suas tecnologias

“Eu Conto, tu Contas, nós Escrevemos: Produção Interescolar”: Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Análise das Produções Escritas e Legitimidades Matemáticas do Aluno nos Processos de Construção de Mapas Mentais: Darlysson Wesley da Silva

MusiTec: uma proposta de ensino de produção e difusão audiovisual caseira para músicos: Diego Lima dos Santos

Intercâmbio Histórico Literário: Novas Práticas e Processos de Aprendizagem Envolvendo Alunos do Ensino Fundamental e Médio: Rozevania Valadares de Meneses César

Pensamento Algébrico e os Problemas de Partilha de Quantidade: características mobilizadas por alunos do ensino médio nas tarefas de resolução de problemas: Jéssica Cravo Santos Bernardino

A Matemática Rompendo Desafios no Ensino da Tabela Periódica em Química: Jéssica Cravo Santos Bernardino

O Laboratório de Ensino de Matemática Computacional na Formação do Aluno de Ensino Médio: Jéssica Cravo Santos Bernardino

Fake News nas redes sociais e o estímulo ao preconceito e à intolerância: Sandra Virgínia Correia de Andrade Santos

Sala 4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Conforto Térmico nas salas de aula: Ana Paula de Santana Bomfim

Quantificando o desperdício de alimentos, para conscientizar e reaproveitar os restos de alimentos na horta escolar: Claudio Bispo

Quando o saber científico passa pelas mãos: Cristiane Campos Lemos

Construção de um caderno de experiências práticas voltadas para o ensino de química: Danielle Barros Santos

Produção de bioplástico para aplicação na agricultura: Danilo Oliveira Santos

Implementação de Monitoria na Turma Preparatória para Olimpíadas Científicas no Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho: Fabiana Lisbôa Ramos Menezes/Darcilayne Martins

Aplicação da Metodologia STEAM na Produção e Análise de Alimentos Fermentados: Givanildo Batista da Silva

O Uso de Ervas/Plantas Medicinais para Promover Reflexões sobre o Ensino-Aprendizagem de Ciências da Natureza em uma Escola Pública de Ensino Médio em Tempo Integral: Jaime Rodrigues da Silva

Horta Escolar: Instrumento facilitador do trabalho de temas transversais: Marcia Beatriz Oliveira Reis

Letramento Científico de Jovens e Adultos: Perspectivas e Possibilidades: Márcio Batista Santos

Sala 5

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Determinação dos Parâmetros Físico-Químicos da Qualidade da Água do Rio Vaza Barris na Cidade de Pedra Mole/SE: Marcos Santiago Santos

Que Fruta é Essa? Pomar Agroecológico no Espaço Escolar Urbano: Mário Jorge Silva Santos

Compostagem na Escola: Um Caminho para Educação Ambiental: Mário Jorge Silva Santos

Aprendendo física de forma lúdica: Michelle Silveira Vilanova Costa

Aplicação dos processos de transmissão de Energia Térmica em Benefício da Sociedade: Nedson Oliveira Dantas

Preparação e caracterização de membranas biodegradáveis a partir da semente de jaca, manga e abacate: Patrícia Fernanda Andrade

QUI-BLOG – Utilizando Ferramentas Digitais para Ensinar Ciência: Patrícia Soares de Lima

Produção de Sabão Sustentável: Integração Escola e Comunidade no Processo de Reutilização do Óleo de Cozinha: Renata Daphne Santos Izaias

Vermicompostagem como alternativa de destinação dos resíduos alimentares do Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva: Sherliton da Silva Alves

Produção de papel artesanal a partir da fibra de bananeira: Valéria Santos Santana