Estado de Sergipe registra crescimento de 17,6% no setor de serviços

Dado é referente ao comparativo entre os meses de julho de 2020 e de 2021. Houve, também, crescimento de 1,1% em relação ao mês de junho

No mês de julho deste ano, o setor de serviços de Sergipe registrou 17,6% de crescimento em relação ao mesmo período de 2020. O setor cresceu, também, 1,1%, em comparação ao mês de junho deste ano, na série com ajuste sazonal. Essa é terceira taxa positiva seguida.

No acumulado no ano, com base em igual período do ano anterior, houve crescimento de 3,7%. Já o acumulado dos últimos 12 meses registrou recuo de 5,4%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados hoje (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

Em julho, a receita nominal registrou crescimento de 2,4% em relação a junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve acréscimo de 24,0%. O acumulado no ano apontou crescimento de 7,0% e, nos últimos 12 meses, decréscimo de 3,2%.

O volume de serviços no mês de julho cresceu em 15 das 27 unidades da federação frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. O maior índice foi registrado por Alagoas (5,4%), seguido por Pernambuco (4,1%) e Rio Grande do Sul (3,4%). Por outro lado, as maiores variações negativas foram encontradas em Rondônia (-6,3%), Rio de Janeiro (-4,4%) e Amapá (-3,8%).

Publicação completa aqui.