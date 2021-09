Hospital Cirurgia realiza ação para comemorar Dia Mundial da Segurança do Paciente

Para comemorar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, nesta sexta-feira (17), o Hospital de Cirurgia realizou ação interna junto aos seus profissionais dos setores assistenciais e administrativos e iluminou a fachada histórica de laranja – cor que representa a data –, com o objetivo de reforçar a importância da implementação das práticas de segurança dentro do ambiente hospitalar, prezando sempre pela saúde e bem-estar do paciente.

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Mundial de Segurança do Paciente tem como finalidade mobilizar os profissionais da área da saúde, bem como pacientes e familiares, sobre a prática das seis metas da segurança do paciente: Meta 1 – Identificação correta do paciente; Meta 2 – Comunicação efetiva; Meta 3 – Melhorar a segurança dos medicamentos; Meta 4 – Cirurgia segura; Meta 5 – Reduzir o risco de infecção associado ao cuidado; Meta 6 – Reduzir o risco de queda e lesão por pressão.

Por isso, ao longo desta sexta-feira, durante os três turnos, um stand foi montado em uma das entradas do Cirurgia, onde os colaboradores do hospital que passavam eram abordados para participar de uma dinâmica com perguntas relacionadas as seis metas da segurança do paciente. O participante rodava uma roleta e respondia aos questionamentos. Quem acertava, ganhava prêmios.

Responsável por criar estratégias e ações para segurança do paciente, com foco na prevenção de eventos adversos relacionados à assistência, o Núcleo de Segurança do Cirurgia (NSP) foi o responsável por coordenar a ação, contando com o apoio da Comissão do NSP.

“Hoje é um dia bem representativo para a nossa equipe por ser o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Por isso, promovemos esta ação para mobilizar os nossos colaboradores sobre a importância da segurança do paciente, reforçando sempre que não depende apenas de uma área específica. A segurança do paciente vem desde o nosso Setor de Portaria, que está ali recepcionando os usuários, até a Enfermagem. Todos estão envolvidos no processo do cuidado ao paciente”, relata a enfermeira Juliana Cabral, gerente do NSP.

Quem passava pelo stand despertou a atenção em participar da dinâmica, como Digena Dias da Silva, enfermeira do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmet). “Achei a ação bem importante, pois faz com que todos os trabalhadores, da assistência ou não, se envolvam no processo da segurança do paciente. Rodei a roleta e tive que responder três perguntas sobre a Meta 4, Cirurgia Segurança, que envolviam a verificação do prontuário, exames do paciente para a realização de procedimento cirúrgico. Acertei todas”, informa.