Incêndio atinge apartamento no Centro de Aracaju. O trabalho durou cerca de 3 horas

Na madrugada desta sexta-feira (17), um incêndio atingiu um apartamento no sexto andar de um prédio na Rua Pacatuba, no Centro de Aracaju.

Segundo os bombeiros, o controle do incêndio foi realizado rapidamente com o auxílio das guarnições do Quartel Central, sobretudo a partir do uso da Auto Plataforma Aérea (APA). O foco inicial do incêndio foi em um dos quartos. Todo o trabalho durou cerca de 3 horas.

Dois jovens estariam na unidade onde ocorreu o incêndio, e um deles relatou aos bombeiros que foi acordado com os latidos de seu cachorro de estimação.

O trabalho contou com 16 bombeiros, quatro veículos e uma plataforma externa. Um laudo deve apontar a causa dos incêndio.

Foto: CBM/SE