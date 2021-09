Morto um bandido envolvido em assassinato de militar. Ele queria matar um policial de Sergipe

Como resultado da troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), de Sergipe, e o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Bahia, foi localizado nestas sexta-feira (17), um dos envolvidos na morte de um policial militar em Arcoverde (PE). A investigação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol). Ele também era assaltante de banco, foi identificado como Rômulo Caique Cavalcanti

De acordo com as informações policiais, o investigado foi encontrado no bairro de Monte Gordo, na Região Metropolitana de Salvador. Ele entrou em confronto com as equipes policiais e foi ferido na troca de tiros. Socorrido, não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil de Sergipe chegou à informação de que ele pretendia atentar contra a vida de um agente da segurança pública de Sergipe. Contra Rômulo Caique Cavalcanti, havia três mandados de prisão em aberto em Pernambuco.

Pela localização dele, a Polícia Civil de Pernambuco oferecia uma recompensa de R$ 2 mil O investigado foi encontrado em posse de três cédulas de identidade e uma de CPF falsificados. Além disso, foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado, porções de maconha, drogas sintéticas e uma balança de precisão.