Município e Estado se reúnem para definir regras de retomada de público nos estádios

Com o decreto do Governo do Estado liberando a presença de público nos estádios a partir desta semana, a Prefeitura de Aracaju instituiu uma Comissão para, junto à Administração Estadual, traçar diretrizes e medidas para garantir a segurança desse novo momento.

A Comissão, composta por secretários municipais de diversas pastas e liderada pela vice-prefeita Katarina Feitoza, iniciou os trabalhos do grupo na manhã desta sexta-feira, 17, em um encontro no Estádio Lourival Batista, o Batistão, com representantes de várias entidades.

De acordo com Katarina, a reunião serviu para que Município e Estado ajustem os protocolos que serão adotados para a volta do público aos estádios já nesta sexta, com a partida entre Confiança e Sampaio Corrêa, pela série B do Campeonato Brasileiro.

“Nosso objetivo é o de alinhar a atuação municipal e estadual numa força-tarefa que ajudará a promover essa retomada de acordo com todas as normas necessárias”, afirma a vice-prefeita.

Segundo ela, a preocupação do Município é a de resguardar a saúde e a segurança de todos, por isso é fundamental que cada ente envolvido tenha o seu papel bem delimitado nessa força-tarefa. “Esse é um evento teste, então o resultado dele definirá o futuro dos próximos jogos”, ressalta Katarina.

Esse primeiro jogo com a presença do público terá número reduzido de pessoas; torcedores sentados; venda online de ingressos; proibição de venda de bebidas dentro do estádio; obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação e uma série de outras medidas.

No âmbito do município, a reunião contou com a presença dos secretários municipais da Defesa Social, Luiz Fernando Almeida, e da Saúde, Waneska Barboza; do presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas; e do superintendente municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Renato Telles.

Além da secretária estadual da Saúde, Mércia Feitosa; da superintendente do Esporte, Mariana Dantas; do superintende de Comunicação do Estado, Givaldo Ricardo; do presidente do Confiança, Hyago França; e do vice-presidente da Federação Sergipana de Futebol, Luiz Santana.

Foto: Jamisson Souza